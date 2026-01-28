SEMANA revela las cuatro demandas que llegaron al CNE contra la inscripción de Iván Cepeda: coinciden en que jurídicamente “está inhabilitado”

Este miércoles, 28 de enero, cuando la sala plena del Consejo Nacional Electoral sesione para definir jurídicamente si Iván Cepeda está o no inhabilitado para participar en la consulta del Frente por la Vida, el próximo 8 de marzo, los magistrados se encontraron con cuatro demandas en las que se exige la revocatoria de la inscripción del político de izquierda.

SEMANA conoció los cuatro oficios en los que los demandantes coinciden en que Cepeda no podría participar en la nueva consulta porque fue ganador en la del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre.

Una de ellas la radicó el ciudadano Jorge Pérez Solano y argumentó que la consulta de octubre en la que participó Cepeda fue “interpartidista”.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: API

“Los Partidos UP, Polo y Partido Comunista solicitaron como se verifica de los antecedentes de la Resolución No. 00701, a la Registraduría de hacer parte del proceso de consulta del pasado 26 de octubre, y en efecto, como se establece del mismo proceso, lo hicieron bajo un ‘acuerdo de voluntades para participar en la consulta partidista’, y en consecuencia, elegir una ‘precandidatura’ del Movimiento Político Pacto Histórico y participar, valga la redundancia, nuevamente en otra consulta interpartidista que elija una candidatura única en coalición o para ser la candidatura única del Movimiento Político Pacto Histórico en la presidencia”, expresó.

Según Pérez Solano, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero “fueron designados y avalados por los partidos políticos UP, Polo y Partido Comunista, para efectos de participar en la signada consulta”.

A su juicio, el señor Cepeda “pretende nuevamente participar de un proceso de consulta interpartidista muy a pesar de que ya participó en una consulta de iguales términos legales”.

En la demanda también se pide la nulidad de la inscripción de Daniel Quintero por el mismo motivo. No obstante, la Registraduría no aceptó la inscripción del político paisa.

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

SEMANA conoció que la segunda demanda es de Daniel David Martínez. En ella, en lo que compete al Consejo Nacional Electoral, se solicita confirmar, con base en su competencia constitucional, “que la revocatoria de inscripción por causales constitucionales o legales (incluida la doble militancia) se tramita ante el CNE, garantizando el debido proceso, e indicar requisitos, canal de radicación, etapas y términos del trámite. Además, informar si el CNE ha emitido o emitirá una decisión o lineamiento general sobre la participación en consultas interpartidistas y/o su relación con inhabilidades, y remitir copia o enlace oficial del acto que corresponda (si ya existe)”.

La tercera demanda es de la congresista de la Alianza Verde y candidata al Senado, Katherine Miranda.

Tras exponer detalladamente los hechos, Miranda concluyó que la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del 8 de marzo “configura una segunda participación en consultas para el mismo cargo y dentro del mismo proceso electoral presidencial, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución y la ley, lo cual a su vez constituye una irregularidad sustancial que vulnera los principios de igualdad, transparencia, lealtad democrática y moralidad electoral”.

Katherine Miranda e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

“En la consulta interpartidista de octubre, el señor Iván Cepeda Castro participó en calidad de precandidato presidencial y resultó ganador con un total de 1.541.012 votos, lo que activó de manera automática los efectos jurídicos obligatorios previstos en la Ley 1475 de 2011, cuyo artículo 7° establece que las consultas tienen carácter vinculante y que quienes resulten elegidos adquieren la condición de candidatos para el respectivo proceso electoral, razón por la cual el resultado de la consulta del 26 de octubre de 2025 no puede ser considerado como un simple ejercicio político, sino como un acto con consecuencias jurídicas plenas dentro del proceso electoral presidencial en curso”, se lee en la demanda de Miranda.

En ese orden de ideas —añadió la representante a la Cámara—, “la legislación electoral colombiana es clara en prohibir que una misma persona participe en más de una consulta dentro del mismo proceso electoral, precisamente para garantizar la seriedad del mecanismo de consultas, la lealtad partidaria y la seguridad jurídica del sistema democrático y, en ese sentido, quien ha participado en una consulta como precandidato y ha resultado elegido como candidato no puede inscribirse posteriormente en otra consulta, independientemente de la denominación que se le otorgue o de la coalición que la convoque, pues la prohibición se predica del proceso electoral y no de la etiqueta formal del mecanismo utilizado”.

Y remató: “Resulta evidente que la inscripción del señor Iván Cepeda Castro para participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 contraviene de manera directa lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011, al haber participado y resultado elegido previamente en una consulta interpartidista válida dentro del mismo proceso electoral presidencial y, en consecuencia, se configura una causal suficiente para la revocatoria de su inscripción, con el fin de salvaguardar la legalidad del proceso electoral, el carácter vinculante de las consultas y los principios de seguridad jurídica y transparencia que rigen el sistema democrático”.

La cuarta demanda es de Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez, quienes afirmaron que la eventual inscripción de un precandidato “ya elegido en consulta popular, independientemente de que se presente bajo el nombre de otro partido, de varios partidos o de la misma organización integrada ahora en una coalición distinta, no desactiva ni neutraliza la prohibición legal prevista en la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Lo determinante y de estricta observancia jurídica no es la militancia del aspirante ni el aval otorgado por un partido o movimiento transformado, sino que el mecanismo de consulta presidencial ya fue válidamente convocado, ejecutado y materialmente agotado, y que la candidatura correspondiente ya fue definida de manera vinculante dentro del mismo proceso electoral”.

Por tanto, también se solicitó la revocatoria de la inscripción de Cepeda.

El CNE se tomará esta semana para definir la suerte del precandidato de izquierda.