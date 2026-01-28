El Debate

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Desde los sectores del petrismo están muy confiados con lo que puede pasar en los próximos comicios para elegir al nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Redacción Debate
28 de enero de 2026, 5:54 p. m.
Iván Cepeda quiere continuar el legado de Gustavo Petro.
Iván Cepeda quiere continuar el legado de Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

Falta cada vez menos para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026 y se conozca quién será el reemplazo del presidente Gustavo Petro. El tiempo avanza y todavía hay algunos precandidatos que están a la espera de un concepto para saber si pueden participar en las consultas.

YouTube video ZWSDkSvuqx0 thumbnail

Uno de ellos es Iván Cepeda, quien ya anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le da luz verde, tomará acciones para poder participar en la consulta del llamado Frente Amplio.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, habló sobre este tema en El Debate de SEMANA y, sin dudarlo, se arriesgó a dar como ganador al candidato del petrismo en primera vuelta.

Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.
Iván Cepeda, precandidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El congresista aseguró que ha observado un amplio apoyo popular hacia el Pacto Histórico y, por lo mismo, sostuvo que la consulta del Pacto por la Vida podría superar los seis millones de votos.

La gente nos manifiesta su apoyo, sale a las calles y nos busca. (…) Iván Cepeda despierta un gran fervor popular en los colombianos, por eso, creo que vamos a llegar muy fuertes”, comentó.

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”
YouTube video Gl-njYaFMnY thumbnail

En ese momento, vaticinó que el congresista será el ganador de las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Esto, según dijo, lo cree porque muchas personas ven grandes egos en las otras orillas y consideran que solo buscan hacer política por la vanidad.

De hecho, contó que son muchos los ciudadanos que, en los últimos meses, le han confirmado que votarán en los comicios por Cepeda. “La fuerza es impresionante y hasta la siente uno en las calles”, dijo.

Rueda de Prensa negociadores del Gobierno con el ELN Iván Cepeda
Iván Cepeda, candidato del petrismo para las elecciones del 2026. Foto: Lesly Sánchez

“Ayer hubo una manifestación en Cúcuta de casi 5.000 personas, mientras que a la manifestación de Álvaro Uribe llegaron cerca de 300 personas. (…) Además, lo digo por las mediciones que hemos hecho nosotros en el Pacto Histórico”, añadió.

Landínez afirmó que se ha evidenciado un crecimiento acelerado del candidato del petrismo.

Las horas de infarto en la campaña de Iván Cepeda: en menos de una semana, el CNE definirá si está o no inhabilitado; este miércoles será definitivo

Por su parte, María Clara Posada, candidata al Senado por el Centro Democrático, advirtió que desde esa orilla no ven esto como posible, sino que, a lo largo de los territorios, han percibido el cariño sincero de las personas hacia el uribismo.

YouTube video bI1S5PvmTtI thumbnail

“Hemos visto la ilusión de que el cambio llegue a Colombia y eso no se mide en manifestaciones que muchas veces responden a criterios artificiales, sino que eso se mide en las urnas y ahí es donde vamos a demostrar que el uribismo está más fuerte que nunca”, señaló.

Posada también cuestionó que, si es verdad que desde los sectores del petrismo están tan seguros de que Cepeda será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, por qué siguen insistiendo en participar en una consulta y no se lanzan al ruedo de una vez.

YouTube video kpTtmPumkxE thumbnail

“¿Para qué nos van a desgastar en una consulta que le tuerce el brazo a la ley y que rompe con la institucionalidad colombiana? (…) Respetemos mejor nuestras instituciones y hagamos que sea el derecho el que prevalezca por encima de criterios políticos”, manifestó.

