El trino de Humberto de la Calle sobre Cepeda al que respondió Petro: “Lo convertiría en víctima y hasta ganaría en primera vuelta”

Humberto de la Calle ha dado en varios trinos sus opiniones jurídicas sobre por qué Iván Cepeda debería poder participar en la consulta de marzo.

Uno de esos trinos, publicado este domingo, produjo una airada respuesta de Gustavo Petro contra el Consejo Nacional Electoral. El organismo es el que definirá en los próximos días si eso es posible.

“En lo jurídico, al examinar la norma que prohibiría a Cepeda ir a la consulta y contrastarla con los hechos, no es descabellado concluir que al menos hay una duda razonable. En lo político sería un inmenso error”, sostuvo el jurista.

Gustavo Petro se mete de frente en el debate por la participación de Iván Cepeda en la consulta y advierte: “Se avecina un golpe”

A su juicio, dejarlo por fuera de esa contienda: “Lo convertiría en víctima, se impulsaría la idea de que es una maniobra antidemocrática de la oligarquía, se crearía un ambiente del tipo 19 de abril, llenaría de votos a Cepeda, hasta ganaría en primera vuelta. Y si en segunda vuelta perdiese, dejaría un manto de duda muy pernicioso, aunque la decisión fuese finalmente correcta. A Cepeda hay que derrotarlo, pero con la mayor limpieza electoral. Déjenlo jugar. Y si gana también limpiamente, hay que reconocer su triunfo”.

Ante eso, el presidente Petro escribió: “Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada. Hasta el acuerdo de paz se centró en permitir la participación política”.