Ingrid Betancourt sobre Humberto de la Calle, que visitó a Uribe: “Con la subida de popularidad tras su fallo, se acomodará”

“Aquí no hubo transacciones. Se trató solo de dialogar con franqueza. Entre las críticas se ha dicho que fue un gesto inconveniente en el momento en que pende una decisión judicial sobre el doctor Uribe. No descarto que este ángulo genera vulnerabilidades. No obstante, mi actuación no buscaba incidir en ese juicio. Nunca me he referido a él, salvo cuando he dicho que debemos dejar que la justicia haga su trabajo. Y que, en todo caso, debemos respetar el sentido de la sentencia cualquiera que sea la decisión”, manifestó.