Nación

Rechazan demanda que pretendía tumbar el comité promotor de la Asamblea Constituyente

El Consejo de Estado tomó la decisión sobre una demanda que llegó contra la resolución de la Registraduría.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 6:36 p. m.
La propuesta de la asamblea nacional constituyente lanzada por el presidente Gustavo Petro plantea abordar múltiples aspectos, incluidas las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Congreso de la República durante esta legislatura, tales como la de la salud.
El comité promotor que pretende convocar a la ciudadanía a una Asamblea Constituyente podrá seguir recogiendo firmas luego de que el Consejo de Estado rechazara una demanda que pretendía quitarles el acto administrativo que avaló su inscripción.

Los magistrados de la Sección Quinta analizaron el recurso que llegó contra la resolución 1117 del 30 de enero de 2026, expedida por la Registraduría Nacional, para avalar la inscripción del comité promotor para convocar a la dicha Asamblea Constituyente.

Desde el alto tribunal confirmaron que la Registraduría solo efectuó la revisión de los requisitos de ley para impulsar una iniciativa legislativa a convocar la Asamblea Nacional Constituyente, pero no tomó ninguna decisión de fondo sobre ese asunto.

La Registraduría expidió la resolución para avalar el comité promotor que busca convocar una Asamblea Constituyente.
La Registraduría expidió la resolución para avalar el comité promotor que busca convocar una Asamblea Constituyente. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por eso, desde el alto tribunal explicaron que “el acto demandado es de mero trámite, no susceptible de ser controlado judicialmente. El Consejo de Estado es competente para resolver las demandas que se presenten contra actos que culminan la respectiva actuación administrativa”.

La propuesta de la asamblea nacional constituyente lanzada por el presidente Gustavo Petro plantea abordar múltiples aspectos, incluidas las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Congreso de la República durante esta legislatura, tales como la de la salud.

