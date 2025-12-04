Nación
Revés para Héctor Carvajal en la Corte: revocan auto con el que rechazó las demandas contra la consulta popular
El alto tribunal le pidió al magistrado que vuelva a analizar la viabilidad de esos recursos.
La Sala Plena de la Corte Constitucional le dio un nuevo revés al magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Gustavo Petro, después de que le revocara el auto con el que rechazó las demandas presentadas contra la consulta popular.
En desarrollo...