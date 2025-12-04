Suscribirse

Revés para Héctor Carvajal en la Corte: revocan auto con el que rechazó las demandas contra la consulta popular

El alto tribunal le pidió al magistrado que vuelva a analizar la viabilidad de esos recursos.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 10:32 p. m.
Héctor Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Héctor Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: SENADO.

La Sala Plena de la Corte Constitucional le dio un nuevo revés al magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Gustavo Petro, después de que le revocara el auto con el que rechazó las demandas presentadas contra la consulta popular.

En desarrollo...

Consulta popularCorte ConstitucionalHéctor Carvajal

