CONFIDENCIALES
Las tensiones en el Pacto Histórico tras la consulta del 26 de octubre
La alta votación alcanzada por creadores de contenido genera inconformismos al interior del Pacto Histórico.
En la coalición de gobierno hay una puja por los resultados de la consulta del 26 de octubre, pues varios creadores de contenido garantizaron buenos lugares en las listas para Senado y Cámara.
Eso ha provocado malestar en algunos congresistas que no entienden la alta votación obtenida por Wally y Lalis.
Además, en las filas petristas creen que Lalis está inhabilitada por un contrato con la Cancillería, y por eso hay abogados externos estudiando el tema para determinar su alcance.