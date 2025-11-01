Suscribirse

Las tensiones en el Pacto Histórico tras la consulta del 26 de octubre

La alta votación alcanzada por creadores de contenido genera inconformismos al interior del Pacto Histórico.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:09 a. m.
El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Laura Daniela Beltrán
Laura Daniela Beltrán. | Foto: Samantha Chavez

En la coalición de gobierno hay una puja por los resultados de la consulta del 26 de octubre, pues varios creadores de contenido garantizaron buenos lugares en las listas para Senado y Cámara.

Eso ha provocado malestar en algunos congresistas que no entienden la alta votación obtenida por Wally y Lalis.

Contexto: Lalis, influencer petrista, reveló cómo en 20 días obtuvo más de 20.000 votos en consulta del Pacto Histórico: “Debo ser honesta”

Además, en las filas petristas creen que Lalis está inhabilitada por un contrato con la Cancillería, y por eso hay abogados externos estudiando el tema para determinar su alcance.

Lalis está conformando un equipo de abogados para evitar que la saquen de la contienda.

Pacto históricoConsulta popularinfluencerlalis la influencerCoalición Pacto Histórico

