Gobierno inscribió comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, representado por Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, radicó este viernes el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los integrantes del comité son Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

De acuerdo con Sanguino, la forma de desbloquear las reformas del Gobierno es “una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas”.

“El Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo. Debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país", dijo el ministro.

El comité deberá recoger 3 millones de firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral. Sin embargo, Sanguino aseguró que Petro le apunta a que se llegue a 10 millones.

“Con la fuerza de una iniciativa popular, del poder constituyente, el próximo Congreso examine. Un Congreso preconstituyente examine y le dé vía libre a la convocatoria", agregó.

Y agregó: “A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité, de nueve personas, arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia”.

El ministro de Trabajo aseguró que “hay que completar la obra reformista de 1991 y hay que desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales. La reforma política, la reforma a la justicia, cambios que son urgentes para la sociedad colombiana, para profundizar la democracia, y para que el cambio que el país ha escogido como ruta se profundice".

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Sanguino también lanzó una pulla al Congreso de la República, reaccionando además al debate de control político al que fueron citados todos los ministros del Gobierno, con el fin de rendir cuentas sobre el decreto de emergencia económica.

“No fueron capaces de cambiarse la pantaloneta de baño por un pantalón, un vestido, y las damas no fueron capaces su vestido de baño para concurrir, ganándose 52 millones de pesos mensuales, a un debate de control político que citaron precipitadamente. El señor Lidio García, el presidente del Congreso, es muy lento para aprobar las reformas, pero es muy veloz para atravesársele a una necesidad, que fue el resultado de una decisión del Congreso”, dijo.

Con esto, el presidente Gustavo Petro concreta el anuncio de su última alocución, donde dijo que tenía preparada una constituyente, sobre la cual decidirá el próximo Congreso.