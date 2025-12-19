Presidente Jorge Ibáñez presenta balance 2025 de la Corte Constitucional: diálogos, pedagogía y renovación en la Sala Plena

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, presentó un balance público de la gestión que arrancó formalmente con su posesión en febrero de este año, junto a la magistrada Paola Andrea Mosquera, quien asumió la vicepresidencia.

La rendición de cuentas mezcla actividades institucionales, eventos académicos y anuncios sobre proyectos de pedagogía constitucional que la corporación ha impulsado durante el año.

Ibáñez abrió su informe subrayando la continuidad de un proyecto que definió como “Diálogos constitucionales”, una ruta de encuentros —con componente académico e histórico— que la Corte logró extender a varias regiones del país.

La Andi envía carta urgente a la Corte Constitucional tras posible decreto de emergencia: le echa la culpa al Gobierno

Según lo que pronunciaron, estos “diálogos” son la continuación de un formato que se venía desarrollando desde la presidencia anterior y que este año implicó foros y paneles en distintas ciudades.

En el balance institucional la Corte destacó varias líneas de trabajo concretas: divulgación de la jurisprudencia —a través de foros denominados “Sentencias emblemáticas”—, actividades pedagogía para jóvenes (el proyecto “Guardianes de la Constitución”) y programas de acercamiento a comunidades étnicas bajo la etiqueta “Derechos en el territorio”.

El reencuentro del presidente de la Corte Constitucional con el ministro de Justicia (e), tras una protesta silenciosa

Estas iniciativas buscan traducir decisiones complejas a un lenguaje accesible y llevar la discusión constitucional más allá de los estrados judiciales.

Renovación y relevo en la Sala Plena

El informe de gestión se produjo en un año de cambios en la composición de la Corte. En enero y en los siguientes meses se concretaron relevos: Miguel Efraín Polo Rosero se posesionó como magistrado en enero de 2025, en reemplazo de Antonio José Lizarazo, cuyo periodo constitucional terminó en febrero. Más adelante, Lina Marcela Escobar Martínez asumió su curul en junio de este año.

La Corte incluyó en su balance la realización de actividades masivas de carácter pedagógico y académico: fotos regionales, conversatorios y el tradicional conversatorio de la jurisdicción constitucional. En la documentación que acompañó la presentación se consignaron cifras de alcance y un inventario de eventos académicos del año.

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Entre las medidas institucionales que la Corte consignó en su balance aparecen la modernización de su sitio web, capacitaciones para servidores y jueves en temas como tutela y conflictos de jurisdicción, la reforma del reglamento interno y la creación de instancias de estudio e investigación (centro de estudios constitucionales y sala de gobierno).

La Corte también reportó, en medio de la gestión, la ejecución de audiencias públicas y sesiones técnicas que, según el informe, fortalecen la interacción con otros órganos del sistema de justicia.