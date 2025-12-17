Política

MinSalud equiparó la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y aseguró que acató orden de la Corte Constitucional

El alto tribunal abrió un incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por este asunto.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 3:36 p. m.
El Ministerio de Salud ordenó equiparar la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo.
El Ministerio de Salud ordenó equiparar la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Ministerio de Salud emitió una resolución con la que ordena equiparar el valor de la prima de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado en el 95% con el valor de la prima del régimen contributivo dentro del sistema de salud. La cartera, que dirige el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, asegura que con esa decisión cumple las órdenes de la Corte Constitucional sobre este asunto.

Sin embargo, hace apenas unos días, el pasado lunes 15 de diciembre, Jaramillo aseguró que no había sido notificado de ningún incidente de desacato en su contra por el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.

“Con esta decisión, el Ministerio de Salud y Protección Social cumple las órdenes de equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado en un 95% respecto de la del régimen contributivo, contenidas en la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016, el Auto 007 de 2025 y el Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional“, aseguró la cartera en un comunicado.

La cartera asegura que esos recursos se verán reflejados en el sistema de salud a partir de 2026 y señala que con la publicación de ese documento el Gobierno nacional está cumpliendo las órdenes que había dado el alto tribunal sobre este asunto. Incluso, la cartera sacó el espejo retrovisor y culpó a la administración de Iván Duque por los problemas de financiación del sistema.

Política

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Política

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Política

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Política

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Política

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

Política

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Política

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

Política

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

Nación

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió un “no” rotundo por parte de la Corte Constitucional. Esta es la historia

Política

Guillermo Alfonso Jaramillo está molesto porque no han aprobado la reforma a la salud y culpó a la Andi por las dilaciones en el debate

“Con esta resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social da un paso clave para cerrar la brecha generada por las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional del periodo constitucional 2018-2022, en la financiación del régimen subsidiado, con lo cual se fortalece la sostenibilidad del sistema y se avanza en la garantía del derecho fundamental a la salud, en condiciones de mayor equidad para toda la población”, escribió el Ministerio de Salud.

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

En desarrollo...

Mas de Política

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparó la prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y aseguró que acató orden de la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Iván Cepeda

Polémica por nueva reunión de Iván Cepeda con empresarios, de cara a las elecciones de 2026

Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Roy Barreras, precandidato presidencial en Monserrate.

El precandidato Roy Barreras citó a Dios, a un Salmo y recordó que cuando era niño aguantó hambre: “No me da vergüenza decirlo”

La Gran Consulta por Colombia

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Presidente Gustavo Petro y hostigamientos del ELN en La Guajira

Gustavo Petro publicó video del intento del ELN de tomarse región de La Guajira; conversación impactó

María Fernanda Cabal Busca la Presidencia para 2026.

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Carlos Ramón González y el evento al que asistió en Nicaragua.

Parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: se conocen nuevos detalles del concierto que investigan las autoridades colombianas

Noticias Destacadas