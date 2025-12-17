El Ministerio de Salud emitió una resolución con la que ordena equiparar el valor de la prima de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado en el 95% con el valor de la prima del régimen contributivo dentro del sistema de salud. La cartera, que dirige el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, asegura que con esa decisión cumple las órdenes de la Corte Constitucional sobre este asunto.

Sin embargo, hace apenas unos días, el pasado lunes 15 de diciembre, Jaramillo aseguró que no había sido notificado de ningún incidente de desacato en su contra por el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.

“Con esta decisión, el Ministerio de Salud y Protección Social cumple las órdenes de equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado en un 95% respecto de la del régimen contributivo, contenidas en la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016, el Auto 007 de 2025 y el Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional“, aseguró la cartera en un comunicado.

La cartera asegura que esos recursos se verán reflejados en el sistema de salud a partir de 2026 y señala que con la publicación de ese documento el Gobierno nacional está cumpliendo las órdenes que había dado el alto tribunal sobre este asunto. Incluso, la cartera sacó el espejo retrovisor y culpó a la administración de Iván Duque por los problemas de financiación del sistema.

“Con esta resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social da un paso clave para cerrar la brecha generada por las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional del periodo constitucional 2018-2022, en la financiación del régimen subsidiado, con lo cual se fortalece la sostenibilidad del sistema y se avanza en la garantía del derecho fundamental a la salud, en condiciones de mayor equidad para toda la población”, escribió el Ministerio de Salud.

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

En desarrollo...