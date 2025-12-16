SEMANA: ¿Por qué la Comisión Séptima del Senado decidió hundir la reforma a la salud?

Norma Hurtado (N.H.): Pasamos meses intentando generar un consenso y buscando construir una propuesta alternativa que permitiera interpretar todas las posturas del sistema de salud, iniciando por los pacientes, pero pudo más la soberbia del señor ministro y de algunos integrantes del Pacto Histórico que no permitieron que ese diálogo fluyera. En una actitud responsable frente a la crisis que vive el país ocho senadores tomamos la decisión de no avanzar más con este proyecto.

SEMANA: El Gobierno nacional asegura que el Ministerio de Hacienda sí dijo cuánto costaba la reforma a la salud y de dónde saldrían los recursos, pero los senadores reclamaban que el ministro Germán Ávila entregara las cuentas del proyecto. ¿Se sabía o no cuánto costaba la reforma?

N.H.: Hemos aprendido a lo largo de todo este proceso que el papel puede con todo. En el papel se puede hablar de cifras, pero cuando los especialistas en macroeconomía observan los movimientos que ha hecho el Gobierno para garantizar la regla fiscal, el nivel de endeudamiento del país y la necesidad inminente de una reforma tributaria no significa otra cosa que no hay los recursos suficientes. Hay proyecciones que no garantizan la real transformación que propuso el Gobierno nacional.

La propuesta era un modelo preventivo y predictivo, pero no se pueden olvidar a los pacientes de alta complejidad, con enfermedades crónicas, de alto costo, catastróficas y huérfanas. No se puede olvidar que hoy el sistema está en crisis o las deudas de la Nueva EPS con la red prestadora sobre las que el ministro no dijo nada. Hoy hay 13 billones de pesos congelados, listos para ser pagados, y no se ha dicho nada de estos recursos. El ministro de Hacienda no pudo sustentar qué pasará con las EPS intervenidas y nosotros en una responsabilidad con el pueblo colombiano tomamos la decisión de que ese documento no se estudie más, por lo menos en la Comisión Séptima.

SEMANA: La bancada del Gobierno buscará una apelación para que la reforma a la salud tenga el mismo futuro de la reforma laboral que se revivió en la plenaria del Senado. ¿Es probable que en marzo de 2026, después de las elecciones legislativas, la reforma a la salud se reviva en la plenaria?

N.H.: Hay una Ley Quinta que tiene un procedimiento muy claro y que permite la apelación. La mesa directiva de la plenaria asignará una comisión que deberá presentar un informe ante la plenaria para que esta decida si se procede o no. Muy difícilmente otros congresistas van a asumir esta responsabilidad. Hoy el sistema está en crisis. Hoy los pacientes reclaman con llanto ante las EPS intervenidas la prestación de un servicio de salud, los pacientes con enfermedades huérfanas entregan 2.033 víctimas y los colombianos tienen gasto de bolsillo. El sistema de salud fue destruido por dogmatismo, terquedad y una soberbia del ministro de salud. Difícilmente otro congresista que no sea de la Comisión Séptima asumirá esa responsabilidad con el país.

SEMANA: Ese debate sería en época electoral y la implementación de la reforma le quedaría al nuevo Gobierno.

N.H.: Exactamente. Hoy las circunstancias son totalmente diferentes. Lo más triste es que las EPS intervenidas tienen cómo sacar de esta crisis a los pacientes. Estas han tomado decisiones arbitrarias frente al pago de la prestación de los servicios a la red pública, a la red privada y a los proveedores. Esos 35 agentes interventores lo único que han logrado es la improvisación y colocar en riesgo la vida de los colombianos. Las EPS intervenidas deben tomar decisiones antes del 31 de diciembre porque serán ellas las causantes del colapso de una red prestadora que cierra en saldo rojo el año 2025.

La Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud que promovía el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Este año ya no hubo reforma a la salud, pero sí hay pacientes enfermos. Hay órdenes de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud, pero el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dice que no ha sido notificado de estas. En ese escenario tan complejo, ¿qué debe hacerse de forma inmediata para atender la crisis?

N.H.: Pedí la presencia de la Procuraduría durante el tercer debate de la reforma a la salud que desarrollamos en la Comisión Séptima. Le hago un llamado al doctor Gregorio Eljach: hay unos procedimientos al interior de las EPS intervenidas que están frenando los pagos a la red prestadora. Mientras los pagos estén suspendidos de forma arbitraria, el sistema cada vez estará más asfixiado. Estamos en manos de agentes interventores y firmas auditoras que glosan el 80% de la prestación del servicio.

SEMANA: Le quedan tres meses de labores legislativas al Congreso y ocho meses en la Casa de Nariño a Gustavo Petro. ¿Qué tareas deberá asumir el próximo presidente con el sistema de salud?