Suscribirse

Política

Nuevo golpe para el Gobierno Petro: el Senado archivó la reforma a la salud

La idea del presidente Gustavo Petro de un cambio en el modelo de salud en el país no será una realidad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

16 de diciembre de 2025, 4:17 p. m.
Congreso reforma a la salud en Comisión Séptima
Se trata de una nueva derrota para el Gobierno de Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con ocho votos en contra y cinco a favor de la reforma a la salud, la Comisión Séptima del Senado le dio la estocada final al proyecto, uno de los más representativos del presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó a los senadores. “Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, aseguró.

La estocada final al proyecto se lo dio la senadora Berenice Bedoya, líder del partido ASI, quien argumentó que cuando se trata del tema de salud no está relacionado con las ideologías políticas sino que es la vida de las personas.

“Defender el cambio no significa aplaudir, defender lo público no es concentrar el poder sin control. Un Estado fuerte es el que regula, vigila y garantiza derechos, no el que improvisa y menos con la vida de los colombianos y colombianas”, aseguró Bedoya.

La senadora dijo que mientras no haya una propuesta seria y financiable, que se haya construido con las personas que tienen que ver con el sistema, “defender a los pacientes no es defender al sistema”.

Congreso reforma a la salud en Comisión Séptima
Varios senadores de la Comisión Séptima del Senado se mostraron en contra de la propuesta. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No vine al Congreso a defender caprichos del poder, vine a defender la gente y ese es el sentido de mi voto y de mi palabra hoy”, dijo la congresista de la ASI.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había defendido la iniciativa. Según mencionó, el Gobierno habría aumentado el presupuesto para salud “al punto que en el año 2023 cuando tuvimos la oportunidad de intervenir se aumentó en un 29 %”, aseguró.

Contexto: Gobierno Petro, derrotado con reforma tributaria: oposición enciende alarmas por posibles ‘decretazos’ e izquierda anticipa crisis

“Lo que queda muy claro es que ha habido un aumento sustancial del presupuesto, superior a lo que se generó en el anterior gobierno. Además podemos mostrar también, como debería de ser, cómo en el 2023 la UPC se aumentó en 16,23 %, 7 puntos por encima de la inflación”, agregó el ministro de Salud.

Una de las ponentes, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, también tuvo reparos con algunos puntos de la iniciativa. “Consideramos que hoy la situación del sistema de salud es totalmente critica, grave, y así las cosas, difícilmente la propuesta alternativa podrá tener un futuro”, afirmó.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro no pudo ver materializada su propuesta de una reforma a la salud que presentó desde el inicio de su Gobierno pero que nunca logró avanzar en el trámite en el Congreso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

2. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

3. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

4. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

5. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma a la saludCongreso de la RepúblicaSenado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.