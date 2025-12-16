Con ocho votos en contra y cinco a favor de la reforma a la salud, la Comisión Séptima del Senado le dio la estocada final al proyecto, uno de los más representativos del presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó a los senadores. “Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, aseguró.

La estocada final al proyecto se lo dio la senadora Berenice Bedoya, líder del partido ASI, quien argumentó que cuando se trata del tema de salud no está relacionado con las ideologías políticas sino que es la vida de las personas.

“Defender el cambio no significa aplaudir, defender lo público no es concentrar el poder sin control. Un Estado fuerte es el que regula, vigila y garantiza derechos, no el que improvisa y menos con la vida de los colombianos y colombianas”, aseguró Bedoya.

La senadora dijo que mientras no haya una propuesta seria y financiable, que se haya construido con las personas que tienen que ver con el sistema, “defender a los pacientes no es defender al sistema”.

Varios senadores de la Comisión Séptima del Senado se mostraron en contra de la propuesta. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No vine al Congreso a defender caprichos del poder, vine a defender la gente y ese es el sentido de mi voto y de mi palabra hoy”, dijo la congresista de la ASI.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había defendido la iniciativa. Según mencionó, el Gobierno habría aumentado el presupuesto para salud “al punto que en el año 2023 cuando tuvimos la oportunidad de intervenir se aumentó en un 29 %”, aseguró.

“Lo que queda muy claro es que ha habido un aumento sustancial del presupuesto, superior a lo que se generó en el anterior gobierno. Además podemos mostrar también, como debería de ser, cómo en el 2023 la UPC se aumentó en 16,23 %, 7 puntos por encima de la inflación”, agregó el ministro de Salud.

Una de las ponentes, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, también tuvo reparos con algunos puntos de la iniciativa. “Consideramos que hoy la situación del sistema de salud es totalmente critica, grave, y así las cosas, difícilmente la propuesta alternativa podrá tener un futuro”, afirmó.