Gobierno Petro, derrotado con reforma tributaria: oposición enciende alarmas por posibles ‘decretazos’ e izquierda anticipa crisis

El Gobierno Petro sufrió un duro revés este martes en el Congreso. El Legislativo hundió la reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía financiar el presupuesto de 2026 y se anticipa un apretón de cartera para diferentes entidades, tal como ocurrió en 2025. La noticia ha dejado múltiples reacciones en el país.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, manifestó que esta iniciativa de la Casa de Nariño pretendía meterle la mano al bolsillo de los colombianos de a pie: “Lo logramos. (…) El Congreso no está arrodillado. Y que el Gobierno ni se atreva a intentar imponerla por decreto. La democracia se respeta”.

La congresista por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, indicó que el hundimiento de la reforma es un golpe gravísimo a la estabilidad de las finanzas públicas: “Se negaron a aumentar gravámenes a los bienes de lujo y a ponerle impuestos a las plataformas digitales de puestas. Llevan meses engañando a la ciudadanía”.

La precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, describió que este resultado es una gran noticia para el país: “No vamos a permitir que Petro siga disponiendo de miles de millones de pesos para pagar favores y dar contratos a cambio de apoyo político. Aquí no falta plata, lo que sobran son ladrones”.

La senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, anticipó que la estabilidad financiera del país estaría en riesgo y tendría que haber recortes en los programas sociales tras el hundimiento de la reforma: “¿Saben a quién afecta esto? A las clases más desfavorecidas. Congresistas, no es posible tanta indolencia con las clases populares”.

La representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, aseguró que esta es la tercera reforma tributaria que se le ha caído a Gustavo Petro: “Se lo dije y se lo cumplo, Armando Benedetti. No vamos a dejar que ustedes les claven un impuesto más a los colombianos. Se quedarán con las ganas de hacer campaña con esa plata”.

Discusión de la reforma tributaria este 9 de diciembre en el Congreso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Antes de conocerse el resultado, María José Pizarro alegó: “Colombia debe aprobar la ley de financiamiento si queremos seguir cerrando brechas y avanzar hacia el progreso de la nación. En países de la Ocde, los impuestos a las utilidades empresariales de los grandes patrimonios rondan el 40 %, mientras que en Colombia la tasa efectiva a las rentas de capital apenas es de un dígito. Esto es desigualdad estructural”.

Enrique Cabrales, del Centro Democrático, dijo que esto se trataba de un castigo: “Hundimos la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra, una ley que castigaba a los colombianos, a los empresarios y a la atracción de inversión del país. Un Gobierno que ha sido ineficaz y derrochón no puede exigir más recursos a costa del bolsillo de los ciudadanos”.