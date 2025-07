Ella es Lina María Garrido, la mujer que sacó de casillas al Gobierno Petro en el Congreso y se lleva elogios en redes sociales

Garrido reconoció ante el país que depositó su voto a favor del proyecto político que impulsó el Pacto Histórico en 2022, que terminó llevando a Petro a la Presidencia . Sin embargo, mostró sus diferencias y admitió que en el país no hay resultados, sino problemas que estarían poniendo en riesgo la vida de los colombianos.

“Yo voté por usted, como 11 millones de colombianos que no somos guerrilleros, ni petristas, ni hacemos parte del pacto de La Picota y le dimos la oportunidad para que llegara al poder, porque dijo que solucionaría los problemas del país, y no hay nada que mostrar de su parte, no tiene un solo logro”, dijo la representante.