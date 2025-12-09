Suscribirse

Hora de definiciones. Los cuatro temas de grueso calibre que tendrán desenlace esta semana

La pelota estará en la cancha del Congreso de la República.

Redacción Economía
9 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.
Congreso de la República | Foto: El País

El año 2025, prácticamente se acabó para quienes tienen que tomar decisiones trascendentales que afectarán directamente al ciudadano.

En el Congreso de la República la agenda legislativa en su periodo ordinario concluye el 16 de diciembre y la oportunidad de negociar el incremento en el salario mínimo para que sea expedido por acuerdo, va oficialmente hasta el 15 de este mes.

No obstante, en capilla hay decisiones que no han llegado aún a ningún desenlace, por lo que, además, muchos temen que se termine haciendo una aprobatón en medio de los apuros que implica la recta final del año.

Este es el estado y lo que podría pasar con definiciones de grueso calibre.

El debate continuará la próxima semana, sin embargo, para algunos opositores, el proyecto está prácticamente hundido.
Reforma tributaria. Debate en comisiones económicas del Congreso. | Foto: Colprensa

Reforma Tributaria

Está prevista una sesión en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, este martes 9 de diciembre. Aunque ya prácticamente no tiene posibilidades de tener un trámite, dentro de lo legal, porque se ha evidenciado la intención de muchos congresistas de hundirla, en esta jornada se sabrá si le darán una estocada final o continuará incluyéndose en la programación para debate, hasta el último momento.

Reforma a la Salud

Se incluyó en la agenda de la Comisión Séptima de Senado, con la expectativa de que sea debatida. La presión es alta de parte de quienes la consideran inconveniente. Incluso, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un pronunciamiento, como gremio que agrupa a varios gremios de la salud, en el que piden un análisis profundo y no aprobaciones a pupitrazo.

Pulso por la reforma a la salud. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Si bien reconocen la existencia de una crisis del sistema, como la mayoría de colombianos, argumentan que “no es un tema que se debe tratar a la ligera para complacer a una u otra postura, o para apoyar proyectos políticos, es un tema que se debe discutir con seriedad para que sus consciencias estén tranquilas”.

Ministerio de la Igualdad

Otro de los temas que entraría en la agenda legislativa de la semana es el que pretende revivir el Ministerio de la Igualdad, tema en el que insiste el gobierno, luego de que la Corte Constitucional anulara su creación.

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, alertó sobre lo que puede suceder en las últimas horas de sesiones del Congreso: “se prestan para aprobar adefesios”, dijo, en referencia a la posibilidad del debate alrededor del Ministerio de la Igualdad.

Salario mínimo 2026
Salario mínimo 2026 | Foto: SEMANA

Salario mínimo

Este martes 9 de diciembre es una de las fechas definitivas para la negociación del salario mínimo para 2026, pues en la mesa tripartita integrada por empresarios, sindicatos y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, se expondrán las cifras con las que apuesta cada parte de la triada negociadora, de manera que a partir de allí, empiece la puja para definir un número que, según piden expertos, debería estar ajustado a las variables que entran a jugar en la fórmula para establecer el incremento. De lo contrario, la decisión será tomada por el gobierno a través de decreto.

