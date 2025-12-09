El año 2025, prácticamente se acabó para quienes tienen que tomar decisiones trascendentales que afectarán directamente al ciudadano.

En el Congreso de la República la agenda legislativa en su periodo ordinario concluye el 16 de diciembre y la oportunidad de negociar el incremento en el salario mínimo para que sea expedido por acuerdo, va oficialmente hasta el 15 de este mes.

No obstante, en capilla hay decisiones que no han llegado aún a ningún desenlace, por lo que, además, muchos temen que se termine haciendo una aprobatón en medio de los apuros que implica la recta final del año.

Este es el estado y lo que podría pasar con definiciones de grueso calibre.

Reforma tributaria. Debate en comisiones económicas del Congreso. | Foto: Colprensa

Reforma Tributaria

Está prevista una sesión en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, este martes 9 de diciembre. Aunque ya prácticamente no tiene posibilidades de tener un trámite, dentro de lo legal, porque se ha evidenciado la intención de muchos congresistas de hundirla, en esta jornada se sabrá si le darán una estocada final o continuará incluyéndose en la programación para debate, hasta el último momento.

Reforma a la Salud

Se incluyó en la agenda de la Comisión Séptima de Senado, con la expectativa de que sea debatida. La presión es alta de parte de quienes la consideran inconveniente. Incluso, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un pronunciamiento, como gremio que agrupa a varios gremios de la salud, en el que piden un análisis profundo y no aprobaciones a pupitrazo.

Pulso por la reforma a la salud. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Si bien reconocen la existencia de una crisis del sistema, como la mayoría de colombianos, argumentan que “no es un tema que se debe tratar a la ligera para complacer a una u otra postura, o para apoyar proyectos políticos, es un tema que se debe discutir con seriedad para que sus consciencias estén tranquilas”.

Ministerio de la Igualdad

Otro de los temas que entraría en la agenda legislativa de la semana es el que pretende revivir el Ministerio de la Igualdad, tema en el que insiste el gobierno, luego de que la Corte Constitucional anulara su creación.

Mucho CUIDADO con las horas finales del Congreso que es donde meten los GOLES



MAÑANA el gobierno pretende aprobar el adefesio del Ministerio de la Igualdad



¡Aún con todos los escándalos, burocracia, ineficacia!



Presento ponencia de archivo a este despropósito pic.twitter.com/ZRbWnpwJqI — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) December 8, 2025

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, alertó sobre lo que puede suceder en las últimas horas de sesiones del Congreso: “se prestan para aprobar adefesios”, dijo, en referencia a la posibilidad del debate alrededor del Ministerio de la Igualdad.

Salario mínimo 2026 | Foto: SEMANA

Salario mínimo