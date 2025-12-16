Suscribirse

¿Constreñimiento a contratistas de la Alcaldía de Pereira? Piden llegar “a fondo” en investigación contra Mauricio Salazar

La Procuraduría General de la Nación indaga un posible caso de participación en política.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 10:01 p. m.
Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.
Mauricio Salazar, alcalde de Pereira. | Foto: Alcaldía de Pereira

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, por la presunta participación en política a favor de su esposa a través de la administración de la ciudad.

La pesquisa del ente de control se abre después de que SEMANA revelara cómo los contratistas de la Alcaldía estarían siendo invitados a reuniones con la pareja del alcalde, la candidata al Senado del Partido de la U, María Irma Noreña, para conseguir apoyos para su aspiración al Congreso.

“Esto tiene su origen en las denuncias que hicimos hace meses sobre el uso de la imagen de la esposa del alcalde en la factura del agua y que continuaron con el aporte de evidencias como las planillas de referidos y los audios aportados por contratistas de la Alcaldía. Necesitamos que la Procuraduría llegue al fondo de lo que está pasando en la Alcaldía de Pereira, que las elecciones sean realmente libres, que no haya coacción sobre ningún contratista para presionar el voto”, apuntó la representante a la Cámara Carolina Giraldo.

Contexto: Planillas y reuniones con contratistas: las acusaciones contra la esposa del alcalde de Pereira por posible constreñimiento electoral

La fotografía de la candidata Noreña apareció en la factura de los servicios públicos que llegó a los hogares de los pereiranos, también en la publicidad de la campaña Pereira es Mujer y ella es señalada de participar en múltiples reuniones con contratistas y funcionarios de la Alcaldía.

Los congresistas de Risaralda aseguran que la esposa del alcalde está citando a los trabajadores de la administración de la ciudad para entregarles planillas que deben diligenciar con los datos de las personas que están dispuestas a acompañar su campaña.

Contexto: Alertan por hechos en concesión de alumbrado público de Pereira; además, les reclaman a familiares del alcalde por aspiraciones políticas

“Esto a todas luces es molesto, incómodo e irresponsable para la ciudad de Pereira. Hemos recibido múltiples denuncias y hay audios que muestran como a muchos de los 6 mil contratistas de la Alcaldía a muchos de ellos se les ha citado a reuniones con la candidata y esposa del alcalde, María Irma Noreña. Se les quita el celular y se les entregan unos formatos que deben diligenciar para tener una base de datos de cada persona. A cada contratista le piden entre 60 y 90 personas. Esto riñe con el constreñimiento al elector porque muchas de estas personas lo están haciendo con el temor de no ser contratadas”, aseguró el representante a la Cámara Alejandro García.

La Alcaldía de Pereira respondió a estos señalamientos en un cuestionario enviado por la revista en el que aseguró que “la administración desconoce por completo los señalamientos que indican la participación en política de funcionarios y/o secretarios de despacho, condicionando la continuidad de contratos para apoyar alguna campaña. Hasta la fecha, no existe ninguna prueba o reporte interno que permita señalar a algún servidor por conductas relacionadas con proselitismo político o presiones indebidas".

