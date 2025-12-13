Planillas y reuniones con contratistas: las acusaciones contra la esposa del alcalde de Pereira por posible constreñimiento electoral

Entre los contratistas de la Alcaldía de Pereira, muchos de ellos vinculados a secretarías, estuvo circulando un folleto marcado con el nombre de “María Irma” que les entregaron a varios de ellos para recoger firmas en respaldo a María Irma Noreña, la esposa del alcalde, Mauricio Salazar Peláez, quien aspira al Senado por el Partido de la U para las elecciones de 2026 en el puesto 99 de la lista.

El documento consta de una tabla en la que debe ponerse el nombre del responsable de esa hoja con todos sus datos personales, quien tiene la tarea de recoger la información de personas dispuestas a apoyar la aspiración de Noreña. Lo particular es que ese formato estuvo circulando semanas atrás, cuando la aspirante al legislativo no tenía necesidad de presentar firmas ante ningún organismo para formalizar su candidatura porque ella ya tenía el aval de La U.

Días después, a los celulares de los pereiranos llegaron mensajes a nombre suyo: “¡Hola! Soy María Irma. Te agradezco por caminar a mi lado. Tu amistad hace de este proceso un verdadero regalo de amor y esperanza para Colombia”, dice uno de esos mensajes. Otros invitaron a inscribir las cédulas en los puestos de votación y hasta llegó un saludo de inicio de la Navidad para desear felices fiestas.

Contratistas de la Alcaldía de Pereira advierten que han recibido presiones para respaldar la candidatura al Senado de María Noreña, esposa del alcalde Mauricio Salazar. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Estos son apenas unos de los ingredientes de la campaña que cocina Noreña. Entre los funcionarios circulan audios de WhatsApp en los que los invitan a apoyar su aspiración al Senado y algunos hablan de una cuota de votantes que cada uno debe ponerle a Noreña para las elecciones de marzo de 2026.

Una de las testigos de esa presión fue Paola Díaz, quien denuncia que perdió su trabajo por negarse a seguir las pretensiones que le estaban pidiendo. “Los contratistas vivimos acoso en época electoral y no podemos seguir siendo el botín de los políticos. Puse denuncias en Personería y Procuraduría, pero no prosperaron porque en todas las instituciones públicas hay presión política”, relató Díaz, cuyo caso fue radicado ante la Personería.

Aunque milita dentro del Partido de la U, Noreña ha tenido cercanía con políticos conservadores, como el clan Merheg, y liberales, como el actual senador Juan Pablo Gallo; fue candidata a la Alcaldía de Pereira, gerente de la empresa Aguas y Aguas, cargo del que fue despedida por la Junta Directiva en 2012, y primera dama de la ciudad hasta mayo de este año, cuando renunció al rol dentro de la administración, al que tuvo derecho por ser pareja de Mauricio Salazar.

La candidata no respondió a los mensajes de SEMANA. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

Su salida se gestó después de que su fotografía apareciera en las facturas de los servicios públicos que llegaron a 120.000 hogares, cuando ya se comentaba su aspiración. “María Irma Noreña se apropió de la política pública de ‘Pereira es Mujer’ con fines electorales”, advierte Alejandro García, representante a la Cámara, quien radicó una queja ante la Procuraduría con estas denuncias.

Fuentes relataron a SEMANA que Noreña convocó a reuniones a lo largo de este año en el centro comercial Fiducentro y en el Museo Lucy Tejada para confirmar quiénes respaldarían su aspiración.

Además, personas de su campaña han acompañado eventos de la Alcaldía sin que haya claridad sobre qué actor, si la administración municipal o la campaña, está financiando esos espacios. La Alcaldía respondió asegurando que los contratistas llegan a ese despacho gracias a sus perfiles profesionales.

Personas de su campaña han acompañado eventos de la Alcaldía. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

“La Administración desconoce por completo los señalamientos que indican la participación en política de funcionarios y/o secretarios de despacho, condicionando la continuidad de contratos para apoyar alguna campaña”, señaló en un pronunciamiento.