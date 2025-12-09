Suscribirse

Política

Así quedó la lista de candidatos al Senado del Partido de la U para las elecciones de 2026

El primer puesto de ese catálogo de candidatos está ocupado por el senador Juan Felipe Lemos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 9:47 p. m.
Sesión Comisión Cuarta del Senado Reforma Laboral
El senador Juan Felipe Lemos es la cabeza de lista al Senado del Partido de la U. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Partido de la U presentó su lista de candidatos al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026. La cabeza de lista de ese catálogo de aspirantes es el senador antioqueño Juan Felipe Lemos, quien busca repetir curul en el Congreso de la República para el próximo periodo.

Además de Lemos, en los primeros puestos están los senadores José David Name y Alfredo Deluque, seguidos por Óscar Apolinar, Antonio José Correa, Wilmer Carrillo, John Moisés Besaile, Javier Fernández Franco y Julio Alberto Elías Vidal.

Los lugares del 11 al 20 de la lista de candidatos al Senado del Partido de la U están ocupados por Ana Paola García, Norma Hurtado, Julio Elías Chagüi, Fabián Orlando Rivera, José Alfredo Gnecco, William Mauricio Jiménez y Jorge Andrés Cordero.

Contexto: Así quedaron las cabezas de lista al Senado para las elecciones legislativas de 2026

El puesto número 99 está ocupado por María Irma Noreña, la esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. La pareja ha generado polémica por las denuncias de posibles presiones a los contratistas de la administración de la ciudad para respaldar su aspiración. Entre tanto, el puesto número 100 quedó en manos del actual senador Juan Carlos Garcés Rojas.

El Partido de la U también manifestó su intención de participar en las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo durante la misma fecha de las elecciones legislativas del próximo año. Sin embargo, esa colectividad no ha confirmado cuál sería su candidato para esa contienda.

Contexto: Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes de la coalición Bogotá Entre Todos

Si bien la colectividad va en solitario en las elecciones al Senado, el Partido de la U construyó diferentes coaliciones para las elecciones a la Cámara en cada departamento.

Para el caso de Bogotá, esa colectividad irá en alianza con Cambio Radical, Oxígeno y el bloque conocido como ALMA. En Magdalena la coalición está conformada por la Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo y el Mira.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

2. MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

3. Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

4. ¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

5. El agónico gol de Szoboszlai que da vida a Liverpool en Champions League: Inter de Milán padece

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido de la UElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.