El Partido de la U presentó su lista de candidatos al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026. La cabeza de lista de ese catálogo de aspirantes es el senador antioqueño Juan Felipe Lemos, quien busca repetir curul en el Congreso de la República para el próximo periodo.

Además de Lemos, en los primeros puestos están los senadores José David Name y Alfredo Deluque, seguidos por Óscar Apolinar, Antonio José Correa, Wilmer Carrillo, John Moisés Besaile, Javier Fernández Franco y Julio Alberto Elías Vidal.

Los lugares del 11 al 20 de la lista de candidatos al Senado del Partido de la U están ocupados por Ana Paola García, Norma Hurtado, Julio Elías Chagüi, Fabián Orlando Rivera, José Alfredo Gnecco, William Mauricio Jiménez y Jorge Andrés Cordero.

El puesto número 99 está ocupado por María Irma Noreña, la esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. La pareja ha generado polémica por las denuncias de posibles presiones a los contratistas de la administración de la ciudad para respaldar su aspiración. Entre tanto, el puesto número 100 quedó en manos del actual senador Juan Carlos Garcés Rojas.

El Partido de la U también manifestó su intención de participar en las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo durante la misma fecha de las elecciones legislativas del próximo año. Sin embargo, esa colectividad no ha confirmado cuál sería su candidato para esa contienda.

Si bien la colectividad va en solitario en las elecciones al Senado, el Partido de la U construyó diferentes coaliciones para las elecciones a la Cámara en cada departamento.

Para el caso de Bogotá, esa colectividad irá en alianza con Cambio Radical, Oxígeno y el bloque conocido como ALMA. En Magdalena la coalición está conformada por la Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo y el Mira.