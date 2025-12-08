Suscribirse

Confidenciales

Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes de la coalición Bogotá Entre Todos

La alianza para la corporación está conformada por los partidos y movimientos políticos Cambio Radical, ALMA, Oxígeno y el partido de la U.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 9:43 p. m.
La coalición Bogotá Entre Todos inscribió su lista a la Cámara de Representantes. Carolina Arbeláez será la cabeza.
La coalición Bogotá Entre Todos inscribió su lista a la Cámara de Representantes. Carolina Arbeláez será la cabeza. | Foto: Suministrada a Semana

La actual representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez será quien encabece la lista a esta corporación en las elecciones del próximo año por la coalición Bogotá Entre Todos.

La alianza, integrada por Cambio Radical, ALMA, Oxígeno y el Partido de la U busca con su lista de candidatos reunir fuerzas políticas que coincidan en la necesidad de trabajar conjuntamente por una ciudad más segura.

Contexto: Felipe Saruma llega a la política: se anuncia su candidatura al Congreso

También apostarán por mejores oportunidades para los bogotanos y esperan trabajar con instituciones que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos en la principal ciudad de Colombia.

La lista de la colación está conformada por 18 líderes de diversos sectores, entre los que se destacan, además de Arbeláez, el experto en seguridad, defensa y derechos Humanos Ricardo Arias.

También aparece el nombre de Andrés Sánchez, quien fue conocido en el país por su trabajo como periodista, específicamente siendo el patrullero de la noche, y ahora hace su incursión en la política colombiana.

La coalición Bogotá Entre Todos inscribió su lista a la Cámara de Representantes. Carolina Arbeláez será la cabeza.
La coalición Bogotá Entre Todos inscribió su lista a la Cámara de Representantes. Carolina Arbeláez será la cabeza. | Foto: Suministrada a Semana

También aparecen Diego Caro, Sofía Mesías, Alejandra Páez, Gerardo Sánchez, Rodolfo Caro, Camila Moreno, María Paula Jiménez, Yasir Anaya, Angélica Narváez, Juan Carlos Carvajal, Ximena Ochoa, Coronel Téllez, Walter Granados, Claudia Sandoval y Miguel Olarte

“Esta lista está compuesta por personas con experiencia, liderazgo y vocación de servicio, comprometidas con impulsar desde el Congreso soluciones para la seguridad, la movilidad, el empleo y la calidad de vida en la capital”, señaló la coalición a través de un comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer destapó infidelidad en pleno concierto de Jhonny Rivera; el cantante reaccionó en el escenario: “Aquí está”

2. Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad

3. 🔴 EN VIVO | La tabla del grupo A en cuadrangulares: Medellín vence a Junior y América le gana a Nacional

4. Con derecho de petición piden cumplir norma que permitiría decretar pérdida de investidura del presidente Gustavo Petro

5. Envían a la cárcel al policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga: este era su papel clave

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cámara de RepresentantesCambio RadicalPartido de la UAlmaVerde Oxígeno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.