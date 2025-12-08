Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes de la coalición Bogotá Entre Todos

La actual representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez será quien encabece la lista a esta corporación en las elecciones del próximo año por la coalición Bogotá Entre Todos.

La alianza, integrada por Cambio Radical, ALMA, Oxígeno y el Partido de la U busca con su lista de candidatos reunir fuerzas políticas que coincidan en la necesidad de trabajar conjuntamente por una ciudad más segura.

También apostarán por mejores oportunidades para los bogotanos y esperan trabajar con instituciones que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos en la principal ciudad de Colombia.

La lista de la colación está conformada por 18 líderes de diversos sectores, entre los que se destacan, además de Arbeláez, el experto en seguridad, defensa y derechos Humanos Ricardo Arias.

También aparece el nombre de Andrés Sánchez, quien fue conocido en el país por su trabajo como periodista, específicamente siendo el patrullero de la noche, y ahora hace su incursión en la política colombiana.

La coalición Bogotá Entre Todos inscribió su lista a la Cámara de Representantes. Carolina Arbeláez será la cabeza. | Foto: Suministrada a Semana

También aparecen Diego Caro, Sofía Mesías, Alejandra Páez, Gerardo Sánchez, Rodolfo Caro, Camila Moreno, María Paula Jiménez, Yasir Anaya, Angélica Narváez, Juan Carlos Carvajal, Ximena Ochoa, Coronel Téllez, Walter Granados, Claudia Sandoval y Miguel Olarte