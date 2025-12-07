Ya están confirmados los nombres de las mujeres y hombres que ocuparán los primeros lugares en las listas de candidatos al Congreso de la República para las elecciones de 2026, que se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.

En el Pacto Histórico la cabeza de lista al Senado será la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien quedó en ese puesto tras ocupar el segundo lugar en la consulta interna para elegir candidato a la Presidencia de ese partido.

En ese sector convergen los candidatos del Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y Progresistas, y quienes lo integran están a la espera de que el CNE permita la adhesión de la Colombia Humana al partido único del Pacto.

En el Centro Democrático el primer lugar del catálogo de candidatos estará ocupado por el representante a la Cámara, Andrés Forero, el legislador que se destacó en el Congreso actual por su oposición a las políticas del Ministerio de Salud, especialmente a la reforma al sector.

Carolina Corcho es la cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En el Partido Conservador ese puesto le corresponde al excongresista y exprecandidato a la Presidencia, David Barguil, quien asume el reto de intentar regresar al Legislativo después de pasar un periodo alejado del recinto.

El número uno del Partido Liberal será el actual presidente del Congreso, Lidio García. En ese inventario de nombres liberales la hija del expresidente César Gaviria, María Paz Gaviria, ocupa el puesto 100.

El senador antioqueño Juan Felipe Lemus será la cabeza de lista del Partido de la U al Senado, un puesto con el que busca su tercer periodo en el Congreso. Entre tanto, la coalición Cambio Radical - Alma confirmó que ese lugar repertorio de aspirantes será para el senador Carlos Fernando Motoa. Ese grupo también está integrado por Colombia Justa Libres, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el Movimiento Alianza Democrática Amplia.

Otros apostaron por hacer coaliciones entre partidos minoritarios, una fórmula que les servirá para pasar con mayor facilidad el umbral del 3 por ciento de los votos que exige la ley para que estos mantengan su personería jurídica.

El bloque integrado por Dignidad, el Nuevo Liberalismo y el Partido Mira, que se hizo llamar Ahora Colombia, tiene en la primera posición al representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez. El legislador manizaleño es el actual primer vicepresidente de la Cámara.

El representante Juan Sebastián Gómez es la cabeza de lista al Senado de Ahora Colombia (Dignidad, Mira y Nuevo Liberalismo). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Alianza Verde, En Marcha, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente y ASI van en coalición en sus listas al Congreso para las elecciones 2026 y su cabeza de lista será el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón.

La fórmula de supervivencia del partido de los exfarc, Comunes, es una coalición en la que también están los movimientos Fuerza Ciudadana, Voz Pública, Vocex, Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista), Movimiento por la Constituyente Popular, Gente Nueva, M-19 y el Movimiento Campesino Colombiano.