Esta es la lista al Senado del Partido Liberal; Lidio García estará en la cabeza

El 8 de diciembre vencerá el plazo para que los partidos políticos inscriban sus listas al Senado y la Cámara de Representantes para las elecciones que se harán el 8 de marzo de 2026.

Por esa razón, las colectividades están destapando las cartas con las que enfrentarán dichos comicios y se están decantando las aspiraciones legislativas.

En el caso del Partido Liberal, se confirmó que Lidio García, actual presidente del Congreso, será la cabeza de lista al Senado y tendrá el número uno en el tarjetón.

Según la información proporcionada por la colectividad, estos son los primeros nombres que tendrá dicha lista:

Lidio García Fabio Amín Richard Aguilar Yirley Vargas Yesid Pulgar Bitter Yeison Laura Fortich Karina Espinosa Horacio José Serpa Óscar Sáncez Santiago Montoya Jaime Durán Camilo Torres Alejandro Vega Álvaro Monedero Diego Patiño María Eugenia Lopera

En el número 20 estará el senador Alejandro Chacón; en el 22, el representante Juan Carlos Losada; en el 99, Leonardo Gallego; y en el número 100, María Paz Gaviria.