Suscribirse

Confidenciales

Esta es la lista al Senado del Partido Liberal; Lidio García estará en la cabeza

La colectividad empezará a hacer las inscripciones ante la Registraduría.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.
Lidio García, senador del Partido Liberal, fue elegido presidente del Congreso, el pasado 20 de julio, con una amplia mayoría.
Lidio García es el actual presidente del Congreso | Foto: CORTESIA SENADO

El 8 de diciembre vencerá el plazo para que los partidos políticos inscriban sus listas al Senado y la Cámara de Representantes para las elecciones que se harán el 8 de marzo de 2026.

Por esa razón, las colectividades están destapando las cartas con las que enfrentarán dichos comicios y se están decantando las aspiraciones legislativas.

En el caso del Partido Liberal, se confirmó que Lidio García, actual presidente del Congreso, será la cabeza de lista al Senado y tendrá el número uno en el tarjetón.

Según la información proporcionada por la colectividad, estos son los primeros nombres que tendrá dicha lista:

  1. Lidio García
  2. Fabio Amín
  3. Richard Aguilar
  4. Yirley Vargas
  5. Yesid Pulgar
  6. Bitter Yeison
  7. Laura Fortich
  8. Karina Espinosa
  9. Horacio José Serpa
  10. Óscar Sáncez
  11. Santiago Montoya
  12. Jaime Durán
  13. Camilo Torres
  14. Alejandro Vega
  15. Álvaro Monedero
  16. Diego Patiño
  17. María Eugenia Lopera

En el número 20 estará el senador Alejandro Chacón; en el 22, el representante Juan Carlos Losada; en el 99, Leonardo Gallego; y en el número 100, María Paz Gaviria.

La lista del liberalismo será abierta y en los próximos días se darán a conocer más nombres sobre quiénes estarán aspirando al Senado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arturo Char: Corte acusó al exsenador por corrupción electoral y compra de votos; el caso salpica a Aida Merlano

2. ‘Expressen’, que reveló escándalo de Verónica Alcocer, se pronunció tras bloqueo en Colombia; habló el redactor jefe: “Estoy enojado”

3. Alerta en los aeropuertos: la TSA advierte sobre precauciones que todos los viajeros deben seguir ya

4. Orden de captura internacional contra mujer que envió frambuesas con talio a niñas que murieron envenenadas en Bogotá: “Huyó a Argentina”

5. Se la jugó: borrado de Selección Colombia cambia de club en Europa para ir al Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido LiberalElecciones 2026Senado de la República

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.