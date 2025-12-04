Confidenciales
Esta es la lista al Senado del Partido Liberal; Lidio García estará en la cabeza
La colectividad empezará a hacer las inscripciones ante la Registraduría.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El 8 de diciembre vencerá el plazo para que los partidos políticos inscriban sus listas al Senado y la Cámara de Representantes para las elecciones que se harán el 8 de marzo de 2026.
Por esa razón, las colectividades están destapando las cartas con las que enfrentarán dichos comicios y se están decantando las aspiraciones legislativas.
En el caso del Partido Liberal, se confirmó que Lidio García, actual presidente del Congreso, será la cabeza de lista al Senado y tendrá el número uno en el tarjetón.
Según la información proporcionada por la colectividad, estos son los primeros nombres que tendrá dicha lista:
- Lidio García
- Fabio Amín
- Richard Aguilar
- Yirley Vargas
- Yesid Pulgar
- Bitter Yeison
- Laura Fortich
- Karina Espinosa
- Horacio José Serpa
- Óscar Sáncez
- Santiago Montoya
- Jaime Durán
- Camilo Torres
- Alejandro Vega
- Álvaro Monedero
- Diego Patiño
- María Eugenia Lopera
En el número 20 estará el senador Alejandro Chacón; en el 22, el representante Juan Carlos Losada; en el 99, Leonardo Gallego; y en el número 100, María Paz Gaviria.
La lista del liberalismo será abierta y en los próximos días se darán a conocer más nombres sobre quiénes estarán aspirando al Senado.