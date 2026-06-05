Partido Liberal deja en libertad a sus militantes para la segunda vuelta presidencial

El Partido Liberal dejó en libertad a sus militantes para la segunda vuelta presidencial, permitiendo que estos respalden a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda según su sentir político.

Sin embargo, la colectividad que lidera el expresidente César Gaviria les sugirió acudir a las urnas pensando en la defensa de la Constitución Política de 1991 que, a su juicio, estaría representada por De la Espriella.

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“Las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal, que acaban de ser elegidas por tres millones de colombianos, acaban de decidir, sin consultarle a campaña alguna, invitar a las bases del Partido Liberal a votar por la defensa de la Constitución del 91. A pesar de que tenemos diferencias con el candidato, reconocemos en Abelardo De la Espriella una convicción inquebrantable de asumir la defensa de la Constitución del 91″, detallaron en un comunicado.

En días recientes trascendió que el nombre que más se repetía entre las opciones de los liberales era el de De la Espriella. Sin embargo, el candidato publicó un mensaje en su cuenta de X en el que rechazó el apoyo de esa agrupación política.

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En el comunicado, los liberales reconocen que “existen voces dentro del partido, que tienen reservas sobre el sentido de esta decisión, las cuales tendrán la libertad en este proceso para votar por el candidato de su preferencia”.

Al dejar en libertad a sus militantes, la colectividad enfatizó que “siempre y en todos los casos estaremos atentos a la defensa de la Constitución de 1991. Encontramos que una de las campañas ya no quiere recoger firmas para una constituyente, un hecho favorable. Nos reservamos el derecho a disentir con las existentes candidaturas e invitamos a las bases liberales a votar por la mejor opción que defienda la Constitución. Los liberales no pedimos permiso para votar, en defensa, entre otros, de la Constitución de 1991, uno de nuestros mayores logros, e invitamos a nuestras bases a hacer lo consecuente”.