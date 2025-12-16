Suscribirse

“Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la nueva derrota del Ejecutivo en el Congreso de la República.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 4:54 p. m.
El Gobierno Petro sufrió un nuevo revés este martes, 16 de diciembre, en el Congreso: la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud. Tras la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se despachó en contra de los legisladores.

“La Comisión Séptima del Senado ha actuado como siempre lo ha hecho: de forma baja, cochina y rastrera. Recuerden ustedes que ellos hundieron la reforma laboral que nosotros revivimos en la plenaria y fue aprobada”, dijo el funcionario.

La versión de Benedetti es que se trataría de una vulgaridad lo que estarían haciendo los integrantes de la Comisión, con los que el Ejecutivo ha tenido fuertes reparos por la negación a sus iniciativas.

Contexto: Guillermo Alfonso Jaramillo está molesto porque no han aprobado la reforma a la salud y culpó a la Andi por las dilaciones en el debate

“Se ocultan, se esconden, como seis, siete veces, dentro de la Comisión, la reforma a la salud, para luego, el último día, como bandidos, como ladrones de la medianoche, cierran, archivan la reforma a la salud”, agregó el ministro.

El alto funcionario del Gobierno Petro alertó que nunca hubo debate sobre la iniciativa ni discernimiento, lo que la llevó nuevamente al archivo y puso en aprietos al Ejecutivo con una de sus más importantes cartas.

El Ministerio de Salud también se pronunció sobre la decisión. Se indicó que, con esta determinación, se habría blindado el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes.

Para la cartera, quedaron pendientes estos puntos: “Una atención primaria fuerte, servicios organizados desde los territorios, uso transparente de los recursos públicos y el control de los incentivos perversos de la integración vertical, que hoy concentra el dinero en pocos actores mientras los pacientes siguen esperando”.

El Ministerio reiteró su teoría: “Archivar la reforma no elimina la crisis, la profundiza. Mantiene un sistema que no responde a los pacientes, que precariza a los trabajadores de la salud y que castiga especialmente a los territorios más apartados del país”.

Frente a este escenario, se anunció la apelación del hundimiento de la reforma. Con una petición de los senadores de la Comisión Séptima afines al Gobierno Petro, se pidió revisar la decisión.

Contexto: MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

Así quedó registrado en un documento firmado por el senador Fabián Díaz: “Me permito proponer a la plenaria del Senado de la República que, previo informe de la comisión accidental, se acoja la presente apelación, de conformidad al procedimiento establecido para tal fin”.

