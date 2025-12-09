Suscribirse

MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

El ministro Germán Ávila será convocado a rendir cuentas sobre el proyecto ante la Comisión Séptima del Senado.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 10:51 p. m.
Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue citado por la Comisión Séptima del Senado para explicar de dónde saldrán los recursos para la reforma a la salud. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República deja a otro articulado del Gobierno de Gustavo Petro en un escenario aún peor que el que se tenía cuando ese proyecto de ley de financiamiento aún tenía vida.

Se trata de la reforma a la salud que está pendiente del tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, donde los congresistas habían condicionado la discusión de ese texto a conocer qué puntos de su implementación quedarían financiados con la tributaria.

Ese texto se cayó, el Gobierno se quedó sin la posibilidad de recaudar 16,3 billones de pesos y ahora esa corporación le reclama al ministro de Hacienda, Germán Ávila, conocer de dónde saldrían los recursos para la reforma a la salud.

Contexto: ¿Emergencia económica? Gobierno analiza “todas las medidas que sean necesarias” para financiar su presupuesto de 2026

El motivo es claro: esa cartera le había dicho a la Comisión Séptima que la reforma a la salud necesitaba de los recursos de una tributaria. Ahora, sin ese proyecto sobre la mesa, los senadores reclaman conocer cuáles serán las fuentes de financiamiento.

“Ahora nos corresponde en la siguiente sesión citar al ministro de Hacienda para que nos diga cómo queda este proyecto sin esos recursos que ellos tenían presupuestados para la reforma a la salud, cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento que van a reemplazar para poder sacarla adelante”, confirmó el senador liberal Miguel Ángel Pinto, presidente de esa corporación.

-
El presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, le solicitó al Ministerio de Hacienda informa cómo proyecta la financiación de la reforma a la salud. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El Comité de Regla Fiscal señaló que la iniciativa implicaría un déficit de 126 billones de pesos en los próximos diez años, estadística que fue presentada en respuesta a una solicitud de la senadora conservadora, Nadia Blel, quien también hace parte de esa comisión y ha manifestado sus reparos sobre el texto.

“En las mismas proyecciones que tenía Hacienda faltaban cerca de 16 billones de pesos para la implementación de esta reforma. Queremos escuchar al ministro, tiene que venir. Es insólito que en una sesión donde se va a debatir la reforma a la salud no esté el ministro de Hacienda. Esperamos que haga presencia", enfatizó el senador Pinto.

Contexto: El mal vaticinio para Gustavo Petro en la última semana del Congreso: reformas y un ministerio en el limbo

El Gobierno de Gustavo Petro tiene hasta el 16 de diciembre para conseguir el trámite de la reforma a la salud. Si no lo logra, la discusión se aplazar

