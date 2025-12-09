El proyecto de ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro se hundió y ahora el presidente tendrá que evaluar qué medidas tomar para garantizar que el Estado tenga recursos para 2026, dado que el presupuesto general de la nación que trazó para el próximo año quedó desfinanciado desde el momento de su formulación.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya confirmó que el Ejecutivo está analizando qué acciones debe seguir para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales que se trazó en su Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto del próximo año. Para la Casa de Nariño, todas las opciones están sobre la mesa.

“El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descartar ninguna de las alternativas que deban presentarse”, aclaró el ministro Ávila. El funcionario aseguró que ese articulado era la garantía de la estabilidad macroeconómica para el próximo año.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Para el presidente Petro todas las opciones están sobre la mesa. Por eso, la senadora Angélica Lozano, quien fue una de las encargadas de votar el proyecto de ley de financiamiento, le hizo un llamado al mandatario para que no declare la emergencia económica.

“El Congreso vota los proyectos a favor o en contra o les hace modificaciones. Acá no hay ningún argumento, por ejemplo, para sustentar una emergencia económica que sería una violación a la Constitución”, advirtió Lozano.

La congresista enfatizó que esa figura solo puede aplicarse por catástrofes o hechos que no se puedan planificar. “El trámite de un proyecto de ley en el Congreso es completamente previsible, se puede aprobar o se puede negar, como sucedió hoy”, enfatizó la senadora.

La reforma tributaria necesitaba la aprobación de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, que son las corporaciones encargadas de analizar todos los asuntos económicos del país. Si una sola de estas instancias tumbaba el articulado, el proyecto se daba por hundido.

Es así como la Comisión Cuarta del Senado fue clave para ponerle punto final a la iniciativa, pues nueve senadores votaron en contra de la ponencia positiva y solo cuatro la respaldaron.