El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está molesto porque la Comisión Séptima del Senado no ha avanzado en el tercer debate de la reforma a la salud y culpó a los empresarios por las demoras que ha tenido la discusión.

“Como siempre la Andi velando porque a los ricos del país les lleguen más recursos públicos para llenar sus arcas. No les ha bastado con dejar de pagar el aporte patronal para la salud, por lo que el Estado ha dejado de recibir más de $32 billones de pesos, que a los colombianos de a pie les ha tocado asumir con sus impuestos, sino que ahora piden el 17% más de aumento para que las EPS privadas sigan despilfarrando el dinero”, señaló Jaramillo.

Las sesiones del Congreso finalizan este martes 16 de diciembre y, si ese recinto no tramita las ponencias que están en curso antes de esa fecha, la discusión se aplazaría para el próximo año, después de las elecciones legislativas.

La reforma a la salud tiene un mensaje de insistencia enviado por el Gobierno nacional, pero este no ha sido suficiente para que se avance en la discusión porque los senadores le están pidiendo al Ejecutivo que aclare de dónde saldrán los recursos para aplicarla antes de que el trámite continúe.

El panorama es mucho más difícil si se tiene en cuenta que la semana pasada el Congreso hundió el proyecto de ley de financiamiento con el que el Gobierno pretendía resolver el déficit presupuestal para el próximo año.

El ministro señaló a los empresarios por el hundimiento de ese proyecto de ley, que no pasó el trámite en las discusiones económicas del Congreso, y los señaló de no querer que se aplique un incremento al salario mínimo.

“Y fuera de eso, sus aliados en el Congreso tumban la ley de financiamiento y no quieren que el salario mínimo aumente para que la gente pueda tener un mejor bienestar. Durante años, los ricos y sus asociaciones utilizaron el Estado para enriquecerse y no permitir que los trabajadores tengan dignidad. Hoy que el gobierno del presidente Gustavo Petro sí lo hace, no les gusta y se interponen con falacias y mentiras”, opinó Jaramillo.