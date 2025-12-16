Suscribirse

Judicial

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió un “no” rotundo por parte de la Corte Constitucional. Esta es la historia

La cartera de Protección Social le había pedido al alto tribunal un plazo para la entrega de información sobre el reajuste a las UPC.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 11:22 p. m.
Congreso reforma a la salud en Comisión Séptima
Congreso reforma a la salud en Comisión Séptima. Ministro de hacienda Germán Ávila, ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Corte Constitucional le dio un “no” rotundo al Ministerio de Salud, que había pedido una prórroga para la entrega de información sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), expediente en el cual declaró un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La cartera de Protección Social había pedido que se le ampliara el plazo hasta el próximo viernes 19 de diciembre “para la entrega de la información requerida”, esto al considerar que los datos pedidos “comportan un volumen de información extremadamente alto que hace imposible que la totalidad de la información pueda ser remitida” en el plazo que fijó la Corte, es decir, 48 horas.

Contexto: Nuevo golpe para el Gobierno Petro: el Senado archivó la reforma a la salud

La Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-670 de 2008 consideró que los argumentos presentados por el ministerio no cuentan con un asidero, hecho por el cual debe entregar toda la información en el plazo establecido.

“Contario a lo expuesto por el Ministerio, no se trata de un ‘presunto incumplimiento’ pues el auto 2049 de 2025 dispuso en su resolutiva primera, que ‘persiste el incumplimiento general, del componente de suficiencia de la UPC”, advirtió.

No
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Ministerio de Salud

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, la Corte señaló que todos los funcionarios están en la obligación de “cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución”.

Por esto, se advirtió que el Ministerio debe cumplir con estos mandatos establecidos en la ley y responder a cada una de las inquietudes en el fallo del pasado viernes 12 de diciembre.

YouTube video player

“Al Ministerio de Salud y Protección Social le corresponde acatar a cabalidad y sin dilación alguna los mandatos de la Sala Especial de Seguimiento”, advirtió la Sala.

En el fallo de origen, se abrió la posibilidad de compulsar copias para que se investigue de manera penal, fiscal y disciplinaria al Ministro de persistir estos incumplimientos a la Sentencia T-670.

Este fallo da instrucciones precisas para mejorar el acceso al sistema de salud en el país.

Este es el documento completo

Corte Constitucional negó petición del Ministerio de Salud by Rafael Pérez Becerra

Encuentra aquí lo último en Semana

1. José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

2. Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

3. Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

4. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander, el domingo asesinaron al conductor de una ambulancia

5. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalReforma a la saludGuillermo Alfonso Jaramillo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.