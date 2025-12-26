Política

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

La discusión se originó tras un mensaje de la congresista en el que criticó duramente la medida.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 11:43 p. m.
Ambos funcionarios se han remitido a redes sociales para responder.
Ambos funcionarios se han remitido a redes sociales para responder. Foto: Guillermo Torres / Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a la congresista Cathy Juvinao luego de que ella cuestionara la decisión del Gobierno de retirar el financiamiento estatal al programa de becas de Colfuturo, una controversia que volvió a evidenciar las tensiones entre el Ejecutivo y sectores del Congreso por el modelo de acceso a la educación superior.

La discusión se originó tras un mensaje de Juvinao en el que criticó duramente la medida y advirtió que la eliminación del respaldo estatal a Colfuturo afecta oportunidades educativas construidas durante más de dos décadas. En su pronunciamiento, la congresista sostuvo que el Gobierno “no entiende que las becas para estudiar en el exterior no llegan al estrato 1”, al señalar que muchos jóvenes de bajos ingresos ni siquiera logran culminar el bachillerato.

Ante ese señalamiento, el jefe de Estado reaccionó desde su cuenta de X y rechazó el planteamiento de la representante a la Cámara. “Hermanita, por Dios; ¿cómo se le ocurre que es muy bueno que a los jóvenes del estrato 1, 2 y 3, con dineros públicos, solo les entreguen el 26 % de los recursos para estudiar y además sea con créditos cuasibancarios?”, escribió Petro, cuestionando el esquema financiero del programa.

Colfuturo se pronunció por polémica de becas.
Colfuturo se pronunció por polémica de becas. Foto: Logo Colfuturo /Presidencia

En su respuesta, el presidente defendió la decisión de su Gobierno al asegurar que el modelo de Colfuturo ha favorecido históricamente a sectores con mayor capacidad económica y no garantiza un acceso real a los jóvenes más vulnerables. Según Petro, el uso de recursos públicos para esquemas de crédito termina endeudando a estudiantes de bajos ingresos en lugar de ampliar derechos.

Política

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

Política

Senado cita el 29 de diciembre a todos los ministros para debate de control político por el decreto de emergencia económica

Nación

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Política

Reacciones al nuevo intento del Gobierno Petro de impulsar una constituyente: “Para eso quieren la plata de la emergencia económica”

Política

Gobierno inscribió comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría

Política

Fractura en el petrismo: desde la UTL de María del Mar Pizarro buscan tumbar la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico

Política

Senado de la República citará a todos los ministros a control político por el decreto de emergencia económica

Confidenciales

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Política

Radican queja contra el ministro de la Igualdad por presuntas irregularidades en el presupuesto de la cartera

Confidenciales

Catherine Juvinao lidera la lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

El mandatario también aseguró que su administración busca reemplazar ese modelo por subsidios completos para estudios de posgrado, orientados específicamente a poblaciones excluidas. En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Ciencia ha diseñado mecanismos para financiar estudios en el exterior sin recurrir a créditos. “Eso no es para familias pudientes”, señaló al explicar el nuevo enfoque de la política educativa.

En un tono que generó nuevas reacciones políticas, Petro también pidió a la congresista moderar el lenguaje usado en redes sociales. “Le agradecería no llenar sus trinos de groserías contra mí”, una frase que fue interpretada por distintos sectores como un mensaje personal en medio del debate público.

Por su parte, Cathy Juvinao ha insistido en que la eliminación del apoyo estatal a Colfuturo representa un retroceso en materia de movilidad académica y afecta a estudiantes con alto rendimiento que no cuentan con recursos suficientes para financiar estudios en el exterior.

Mas de Política

La sesión convocada por la Secretaría General del Senado fue programada para el 29 de diciembre.

Ministro Benedetti dice que citación del Senado por la emergencia económica está mal hecha: “Afán por favorecer a los ricos”

Ambos funcionarios se han remitido a redes sociales para responder.

Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

El expresidente sostuvo que la población más pobre se ha quedado sin acceso a medicamentos.

Álvaro Uribe acusa al Gobierno Petro de “quebrar el país” y de agravar la crisis en salud, seguridad y educación

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

Senado cita el 29 de diciembre a todos los ministros para debate de control político por el decreto de emergencia económica

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Así reacciona el país ante al último intento del Gobierno por una Asamblea Nacional Constituyente.

Reacciones al nuevo intento del Gobierno Petro de impulsar una constituyente: “Para eso quieren la plata de la emergencia económica”

Comité inscriptor de la Asamblea Nacional Constituyente junto a Antonio Sanguino.

Gobierno inscribió comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara.

Fractura en el petrismo: desde la UTL de María del Mar Pizarro buscan tumbar la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico

Plenaria del Senado de la República, primer debate de la reforma al Sistema General de Participaciones.

Senado de la República citará a todos los ministros a control político por el decreto de emergencia económica

-

Radican proposición para un debate de control político al decreto de emergencia económica y piden que sea “cuanto antes”

Noticias Destacadas