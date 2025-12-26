Petro responde a críticas de Cathy Juvinao por retiro de recursos a Colfuturo: “Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre?”

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a la congresista Cathy Juvinao luego de que ella cuestionara la decisión del Gobierno de retirar el financiamiento estatal al programa de becas de Colfuturo, una controversia que volvió a evidenciar las tensiones entre el Ejecutivo y sectores del Congreso por el modelo de acceso a la educación superior.

La discusión se originó tras un mensaje de Juvinao en el que criticó duramente la medida y advirtió que la eliminación del respaldo estatal a Colfuturo afecta oportunidades educativas construidas durante más de dos décadas. En su pronunciamiento, la congresista sostuvo que el Gobierno “no entiende que las becas para estudiar en el exterior no llegan al estrato 1”, al señalar que muchos jóvenes de bajos ingresos ni siquiera logran culminar el bachillerato.

Ante ese señalamiento, el jefe de Estado reaccionó desde su cuenta de X y rechazó el planteamiento de la representante a la Cámara. “Hermanita, por Dios; ¿cómo se le ocurre que es muy bueno que a los jóvenes del estrato 1, 2 y 3, con dineros públicos, solo les entreguen el 26 % de los recursos para estudiar y además sea con créditos cuasibancarios?”, escribió Petro, cuestionando el esquema financiero del programa.

Colfuturo se pronunció por polémica de becas. Foto: Logo Colfuturo /Presidencia

En su respuesta, el presidente defendió la decisión de su Gobierno al asegurar que el modelo de Colfuturo ha favorecido históricamente a sectores con mayor capacidad económica y no garantiza un acceso real a los jóvenes más vulnerables. Según Petro, el uso de recursos públicos para esquemas de crédito termina endeudando a estudiantes de bajos ingresos en lugar de ampliar derechos.

El mandatario también aseguró que su administración busca reemplazar ese modelo por subsidios completos para estudios de posgrado, orientados específicamente a poblaciones excluidas. En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Ciencia ha diseñado mecanismos para financiar estudios en el exterior sin recurrir a créditos. “Eso no es para familias pudientes”, señaló al explicar el nuevo enfoque de la política educativa.

En un tono que generó nuevas reacciones políticas, Petro también pidió a la congresista moderar el lenguaje usado en redes sociales. “Le agradecería no llenar sus trinos de groserías contra mí”, una frase que fue interpretada por distintos sectores como un mensaje personal en medio del debate público.

Por su parte, Cathy Juvinao ha insistido en que la eliminación del apoyo estatal a Colfuturo representa un retroceso en materia de movilidad académica y afecta a estudiantes con alto rendimiento que no cuentan con recursos suficientes para financiar estudios en el exterior.