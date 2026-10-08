Guillermo Alfonso Jaramillo habló del episodio que vivió en el Congreso: “No salí corriendo”

El exministro de Salud de Gustavo Petro Guillermo Alfonso Jaramillo habló del episodio que vivió en el Congreso con el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez, quien le pidió que se retirara de una ceremonia de ascenso de la Policía porque, a su juicio, la pasada administración maltrató a la institución.

Jaramillo defendió la gestión de Petro: “El Gobierno del presidente Gustavo Petro no ‘lastimó’ a la Fuerza Pública. Durante nuestro Gobierno aumentamos el presupuesto de la Policía, impulsamos ascensos y avanzamos en mejores condiciones salariales y de bienestar para nuestros uniformados”.

Guillermo Alfonso Jaramillo responde a denuncias de la ministra de Salud y defiende su gestión

El exfuncionario, cuestionado ampliamente por la opinión pública por su paso por la cartera de salud, indicó que no salió corriendo del recinto ante el reclamo del congresista Rodríguez: “Permanecí durante gran parte de la ceremonia a la que fui invitado y me retiré porque tenía una reunión previamente programada”.

El exministro, finalmente, cuestionó el actuar del senador de Salvación Nacional: “Resulta contradictorio que, precisamente en el Congreso de la República, donde deben estar representadas todas las voces, un senador pretenda excluir de una ceremonia institucional a quien piensa distinto”.