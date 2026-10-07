Senador Germán Rodríguez recriminó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en ceremonia a policías en el Congreso

En medio de una ceremonia de ascensos de la Policía que se llevó a cabo en el Congreso de la República en las últimas horas, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no fue bien recibido en el recinto.

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El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, y quien es mayor en retiro de la Armada Nacional, le reclamó al ministro por su presencia en ese homenaje. Considera que durante la anterior administración de Gustavo Petro, a la que perteneció Jaramillo, se maltrató a las fuerzas militares y de Policía.

“Usted no tiene que estar aquí”, le reclamó Rodríguez a Jaramillo, mientras que el exministro le contestó que a él lo invitaron.

“Usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia, hágame el favor”, le dijo Rodríguez al exministro.

Posteriormente, según se pudo ver en la transmisión, el exministro se salió del recinto.

Jaramillo se ha enfrentado a la fuerza pública a lo largo de su carrera política.

En 2013, cuando era secretario de Gobierno de Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro, aseguró antes de que se iniciaran las investigaciones que una acción policial habría sido “totalmente irregular” en un establecimiento nocturno en el que fallecieron seis personas y que la actuación de la Policía no habría sido la acorde.

Ese mismo año, Jaramillo cuestionó los métodos utilizados por las Fuerzas Militares para el reclutamiento de jóvenes para servicio militar obligatorio. Por esos hechos se generó un enfrentamiento entre el entonces secretario de Bogotá con la institución y hasta se habló de la posibilidad de que el Distrito demandara al Estado internacionalmente por supuestas prácticas irregulares.

El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo salió del recinto. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Asimismo, en el fuerte paro nacional que se vivió en 2021 contra el gobierno del expresidente Iván Duque, Jaramillo denunció supuestos abusos por parte de los uniformados contra jóvenes en Ibagué y hasta calificó los hechos como una “barbarie”.

En medio del gobierno del expresidente Petro, Jaramillo fue uno de los exfuncionarios más cuestionados por su papel al frente del sistema de salud que para muchos líderes y actores fue desmejorado en medio de esa administración.

Por ejemplo, fue fuertemente criticado cuando se refirió al caso de Kevin Acosta, quien falleció por hemofilia por falta de atención del sistema y porque no se le habían entregado a tiempo sus medicamentos.

“Kevin llegó a un hospital público en el Huila, después de un accidente desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, afirmó en su momento Jaramillo.