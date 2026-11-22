El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó oficialmente la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo).

La cartera explicó que realizó esta solicitud por posible incitación a la violencia por parte del exmandatario en sus publicaciones.

La publicación que provocó el reclamo

De acuerdo con lo comunicado por el MinTIC, este reclamo formal fue realizado motivado por una de las publicaciones de Petro el sábado 21 de noviembre, difundida a las 10:27 de la mañana (hora Colombia) en la que el exmandatario llama al pueblo a un golpe de Estado.

“Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, dice el mensaje del exmandatario en el retuit de un video publicado inicialmente por la cuenta @AlejoToro en la que muestra una intervención de Petro el pasado jueves en Cali, en una de las concentraciones de la manifestación que su colectividad incentivó.

Gustavo Petro afirma en el video que “lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato” y afirma que, si llegan a ser millones en las calles, corresponde al pueblo restaurar lo que él denomina la democracia real, desconociendo la voluntad popular expresada en las elecciones que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella el pasado 21 de junio.

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El Ministerio recuerda que el Consejo de Estado, en reciente decisión del pasado 30 de octubre de 2026, ordenó el retiro de publicaciones de la cuenta de X @petrogustavo en las que hizo alusión a la existencia de un fraude electoral o conductas punibles atribuibles al Registrador Nacional de Estado Civil.

Por estos antecedentes, la cartera envió una solicitud formal este 22 de noviembre al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la red social X para que se suspendiera la cuenta oficial del expresidente.

Gustavo Petro y logo de la red social X. Foto: Montaje realizado por El País con fotos de Presidencia / ChatGPT

MinTIC considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano.

Asimismo, recuerdan que X tiene políticas claras sobre la incitación de la violencia y sobre el contenido violento que, según la cartera, estaría infringiendo Petro. Para el ministerio, estas políticas estarían siendo violadas cuando el exmandatario llama a intensificar la presión colectiva y alentar a que se “actúe en las calles y de inmediato”.

Por último, se pide que se tenga en consideración el alcance de la cuenta @petrogustavo, el número de seguidores y el hecho objetivamente relevante de su inclusión en la lista OFAC.