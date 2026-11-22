Entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre de este año, Indepaz contabilizó 15 ataques o intentos de ataque terroristas contra los peajes de Colombia, luego de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella asumiera las riendas del país tras cuatro años de empoderamiento de las guerrillas y los grupos paramilitares tras la fallida Paz Total de Gustavo Petro.

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Para frenar esta oleada terrorista que inevitablemente aterra a los colombianos, Julio César Triana, representante a la Cámara del Cambio Radical, le pide al Gobierno nacional que militarice las carreteras colombianas y recuerda el éxito de una medida así hace 25 años cuando Álvaro Uribe era el presidente.

Militares en las regiones. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Triana reconoce que la ofensiva criminal obedece a “una reacción de las estructuras ilegales frente a los duros golpes operacionales que han venido recibiendo por parte de la Fuerza Pública”. El Gobierno actual ha hecho frente desde el primer día de mandato.

Militarizar las carreteras del país, como hace 25 años

Para el representante, el momento actual del país se asimila a lo vivido hace 25 años, cuando Álvaro Uribe Vélez tuvo que enfrentar un dominio absoluto de las guerrillas sobre las carreteras colombianas y por eso lo usa como referente para tomar acción.

“Este complejo panorama nos lleva a plantearle al Gobierno una medida que hoy cobra más sentido que nunca: el regreso de la militarización a las vías de Colombia”, dijo.

Representante de Cambio Radical, Julio César Triana Foto: Paula López

El representante habla de “volver”, recordando aquellas caravanas del 2001. “Durante el gobierno de Álvaro Uribe, se establecieron medidas para que los militares acompañaran el desplazamiento de los colombianos en las principales vías nacionales”, referenció.

“La militarización o asistencia militar, contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, es un instrumento legal que faculta al presidente de la República para disponer temporalmente de las Fuerzas Militares, con el fin de apoyar a la Policía Nacional cuando se presenten hechos de grave alteración de la seguridad o ante amenazas contra infraestructura estratégica”, apunta el senador.

Triana concluyó que los departamentos más afectados han sido Cauca, Valle del Cauca, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Casanare. En los últimos meses no ha habido puente festivo sin ataque en alguna de estas regiones del país, según Indepaz.

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También es importante recordar que a finales de octubre, el Estado Mayor Central anunció públicamente que declaraban los peajes como “objetivo militar”. Según ellos, por el alza en las tarifas y por la instalación de nuevos puntos de recaudo.

El representante a la Cámara explicó las que serían las tres razones por las que estos grupos criminales escogieron los peajes como su destino de ataques:

Primero, aprovechar el alto impacto simbólico: Atacar estas estaciones es una acción criminal que basta para afectar la movilidad de departamentos enteros, sembrar caos entre las comunidades, poner en riesgo a los trabajadores y golpear la economía regional.

Atacar estas estaciones es una acción criminal que basta para afectar la movilidad de departamentos enteros, sembrar caos entre las comunidades, poner en riesgo a los trabajadores y golpear la economía regional. Segundo, proyectar poder y consolidar su control territorial: Al afectar puntos altamente visibles y vulnerables, desafían al Estado e ‘intimidan’ a las concesiones viales, constructores y transportadores a pagar ‘vacunas’ para poder operar.

Al afectar puntos altamente visibles y vulnerables, desafían al Estado e ‘intimidan’ a las concesiones viales, constructores y transportadores a pagar ‘vacunas’ para poder operar. Tercero, y quizá el verdadero motivo detrás de estos ataques: neutralizar los controles de la fuerza pública en las carreteras para asegurar el dominio sobre corredores viales estratégicos, rutas indispensables para mover la droga y las armas con los que financian la guerra.

La militarización no puede ser una medida huérfana para Triana, quien asegura que la medida “debe venir acompañada de inversión para mejorar las capacidades operativas de nuestra fuerza pública”.

“Reconocemos los esfuerzos operativos que viene adelantando el Gobierno nacional y la contundencia con la que busca enfrentar el crimen. Aun así, se requiere una respuesta extraordinaria por parte del Estado para evitar que las vías de Colombia se conviertan en corredores del narcotráfico y garantizar que sigan siendo sinónimo de progreso y desarrollo”, dijo finalmente el senador de Cambio Radical.