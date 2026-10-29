Primeras imágenes de la militarización en Cúcuta tras la orden de Abelardo De La Espriella

Las primeras imágenes de la presencia de uniformados del Ejército Nacional de Colombia en la ciudad de Cúcuta comenzaron a divulgarse este jueves, 29 de octubre, evidenciando el inicio de las operaciones militares en el casco urbano y la línea fronteriza con Venezuela.

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Los registros fotográficos y de video captaron el ingreso y el posicionamiento de las unidades castrenses en puntos estratégicos de la capital de Norte de Santander.

Dicha movilización responde directamente a la instrucción impartida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de decretar la militarización temporal del municipio para contener la crisis de seguridad local. Las primeras imágenes captaron el despliegue de uniformados del Ejército en las calles y la frontera de Cúcuta.

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El material gráfico constata que a esta hora se refuerza la presencia del Ejército en el departamento de Norte de Santander, mostrando las patrullas urbanas que adelantan los efectivos en barrios e infraestructura crítica de la urbe.

Según los reportes del Gobierno Nacional que acompañan las piezas visuales, al menos 500 soldados pertenecientes a la especialidad de operaciones especiales urbanas ya se encuentran desplegados en el territorio. Las fotografías documentan la llegada de los soldados de operaciones especiales urbanas a la urbe.

Contexto del despliegue gráfico y situación de orden público

El material fotográfico publicado refleja la respuesta gubernamental a los recientes hechos de violencia que sacudieron a la capital nortesantandereana, entre los que figuran el homicidio de un aspirante a la alcaldía y un atentado con artefactos explosivos que dejó cuatro efectivos policiales lesionados.

“Ordeno la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, declaró el presidente Abelardo De La Espriella al justificar la presencia de las tropas registradas en las imágenes, señalando que las Fuerzas Militares y la Policía actuarán de manera conjunta en la zona.

Las imágenes de Cúcuta militarizada convierten a esta capital fronteriza en el segundo centro urbano intervenido bajo esta modalidad por el mandatario desde el inicio de su periodo gubernamental el pasado 7 de agosto, tras las operaciones iniciadas en Santa Marta.

Asimismo, las secuencias audiovisuales visibilizan el reforzamiento de la seguridad en una franja territorial impactada por las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, que recientemente perpetraron un ataque con dron explosivo en el Catatumbo que dejó tres civiles heridos.

*Con información de AFP.