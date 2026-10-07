La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Los robos de celulares a plena luz del día, las riñas en los sistemas de transporte, los asesinatos y las extorsiones hacen parte de los delitos que afectan a varias localidades de la capital.

“Bogotá está en riesgo de un ataque con drones”: representante a la Cámara por Bogotá dio preocupante alerta

Por ello, hace algunas semanas, el concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, presentó una propuesta para que se militaricen tres localidades de Bogotá, con el propósito de apoyar a la Policía frente a los desafíos que enfrenta la seguridad en la capital.

Tras la propuesta, el cabildante recogió 37.056 firmas que fueron validadas por la Registraduría, por lo que se podrá realizar el cabildo abierto, al que debe asistir obligatoriamente el alcalde Carlos Fernando Galán.

El cabildo abierto se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se escucharán las opiniones de los ciudadanos en materia de seguridad.

La propuesta plantea discutir la utilización de la asistencia militar como apoyo temporal a la Policía ante situaciones graves de alteración del orden público. La figura está contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Foto: Álvaro Tavera

Joven salió de fiesta en Bogotá y terminó asesinado: presuntos agresores quedaron en libertad

“Hay que militarizar Bogotá. La ciudad no puede conformarse con la disculpa de que algunos delitos bajaron mientras decenas de miles de ciudadanos siguen siendo víctimas de hurto y cientos pierden la vida. El próximo 7 de noviembre queremos respuestas: ¿Qué más está dispuesto a hacer el Distrito y por qué no utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar la seguridad?”, afirmó el concejal Julián Uscátegui.

El concejal Julián Uscátegui impulsa un cabildo abierto para discutir la seguridad de Bogotá y su propuesta de utilizar asistencia militar en tres localidades de la capital. El encuentro se realizará el próximo 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

Es importante tener en cuenta que la asistencia militar es una figura prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), que permite a las autoridades civiles solicitar el apoyo temporal de las Fuerzas Militares para preservar o restablecer la seguridad y la convivencia cuando las capacidades de la Policía resultan insuficientes frente a situaciones graves de alteración del orden público.

“Bogotá no puede seguir normalizando la inseguridad. Este cabildo será la oportunidad para que los ciudadanos sean escuchados y para que la Administración Distrital explique qué está dispuesta a hacer para recuperar el control de la ciudad. La asistencia militar es una herramienta legal que debemos discutir sin prejuicios y con la seguridad de los bogotanos como prioridad”, agregó por su parte José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara.

El representante José Jaime Uscátegui defendió la discusión sobre la asistencia militar como una herramienta legal y aseguró que el cabildo abierto permitirá escuchar a los ciudadanos y conocer qué medidas está dispuesta a tomar la Administración Distrital frente a la inseguridad. Foto: Suministrada a Semana API

Entre los aspectos que han criticado los legisladores frente a la inseguridad se encuentran las cifras, pues entre enero y agosto de este año se registraron 73.563 hurtos a personas, 5.805 hurtos a comercios, 4.289 hurtos a residencias, 2.923 hurtos de motocicletas y 2.029 hurtos de automotores. En el mismo periodo se contabilizaron 740 homicidios y ya se confirmó la presencia de 205 Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO) en la capital.