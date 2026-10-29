Golpe al crimen: estos son los delitos que se han reducido en el Gobierno De La Espriella

Delitos de alto impacto, como el homicidio, el secuestro, la extorsión y el hurto, han registrado una reducción desde que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha la nueva estrategia de seguridad, que busca combatir la delincuencia común y el crimen organizado en el país.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, entregó el nuevo balance operacional, que dejó en evidencia el trabajo mancomunado y la sinergia operacional entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para enfrentar la ilegalidad en Colombia.

En menos de tres meses, el Gobierno De La Espriella logró reducir:

Secuestro bajó 64 %

Extorsión bajó 34 %

Hurto a personas bajó 27 %

Homicidio bajó 12 %

Estas reducciones significativas, frente al mismo periodo del año anterior, se conocieron después del Encuentro de Comandantes de la Policía Nacional, que reúne a 150 comandantes y a la cúpula de la institución castrense.

Durante ese mismo periodo, en el que se logró la reducción de dichos delitos, la Fuerza Pública también capturó a más de 35.000 personas en flagrancia, mientras que más de 6.000 fueron detenidas por orden judicial. Además, se registraron 260 desmovilizaciones voluntarias y 83 neutralizaciones en desarrollo de operaciones militares.

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El ministro Jorge Eduardo Mora también destacó que el Gobierno de De La Espriella tiene sobre la mesa una hoja de ruta para seguir combatiendo las economías ilícitas y el crimen organizado, mediante tres pilares: protección, contención y ataque.

Las órdenes a los mandos regionales

El jefe de esa cartera también impartió cuatro órdenes a los mandos regionales y departamentales, con el fin de cumplir los pilares que ha estipulado el Gobierno nacional para avanzar en la estrategia de seguridad.

La primera orden consiste en ejercer un liderazgo orientado a resultados, mediante intervenciones que tengan metas e indicadores claros. La segunda instrucción está centrada en unir a la Fuerza Pública por medio de la inteligencia, la investigación criminal y la prevención.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, junto al presidente Abelardo de la Espriella, durante el encuentro de Comandantes de la Policía Nacional. Foto: Ministerio de Defensa

La presencia territorial con alcaldes, gobernadores y comunidades fue la tercera instrucción del Ministerio de Defensa a los mandos regionales. La cuarta disposición establece que esas tareas deben desarrollarse con integridad, en cumplimiento de la Constitución, la ley y los derechos humanos.

El ministro Mora destacó: “Los colombianos no nos juzgan por planes que diseñemos u operaciones que anunciemos. Nos juzgarán por su capacidad de caminar tranquilos por sus barrios, abrir sus negocios sin temor a la extorsión y saber que sus hijos regresan seguros a casa”.