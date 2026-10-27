Así reaccionó Abelardo De La Espriella cuando encaró a un delincuente capturado y este le respondió: “Vas a ver”

El presidente Abelardo De La Espriella volvió a acompañar a la Fuerza Pública en medio de los operativos contra el crimen realizados en las últimas horas en la ciudad de Medellín.

Abelardo De La Espriella encaró a señalados criminales en Medellín: “Se les acabó la fiesta”

El jefe de Estado compartió un video en su cuenta de X en el que mostró cómo fue su participación, pero hubo un momento que llamó mucho la atención: De La Espriella encaró a uno de los delincuentes y este le respondió.

El sujeto supuestamente se encargaba de mentirles a mujeres para posteriormente obligarlas a realizar trabajos sexuales. “Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente”, dijo el mandatario mientras que al frente estaba el recién detenido.

El sujeto miró fijamente al presidente, movió la cabeza diciendo que no y con su cara hizo gestos de que no era verdad. Incluso, en un momento respondió: “Para nada”.

El sitio estaba completamente rodeado de policías e integrantes de la Fuerza Pública, que miraban detenidamente la escena que se dio después del operativo.

De La Espriella no dudó en contestarle al presunto delincuente y arremetió contra él. “Una persona que hace eso no es un hombre de verdad, esclavizar a las mujeres”, manifestó.

Al parecer, en ese momento el detenido habría dicho algo, aunque no se alcanza a escuchar, pero el jefe de Estado continuó. “Bueno, vas a ver cómo termina este proceso”, comentó.

Presidente De La Espriella lidera megaoperativo en Medellín: más de 100 allanamientos

Por último, cerró diciendo: “Bienvenido a la Patria Milagro, Zapata”. Tras esto, el mandatario se alejó del lugar, mientras que el señalado delincuente agachó su mirada hacia el piso y la cámara lo enfocó.

De acuerdo con la información entregada por De La Espriella, las operaciones realizadas en Medellín y Antioquia permitieron capturar a por lo menos 135 personas; se llevaron a cabo 153 allanamientos y hubo 98 expulsiones.

“Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales. No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror”, escribió en su cuenta de X.