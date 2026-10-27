MinSalud ha solucionado 471.850 casos de medicamentos y procedimientos en medio del Plan de Choque

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció un plan de choque para mejorar la crisis del sistema de salud.

Luego de dos meses de mandato, el Ministerio de Salud, a cargo de Ana María Vesga, presentó el tablero público en el que se detallan las cifras de mejora de sistema y lo que está pendiente.

Según esa información 471.850 personas ya fueron atendidas tanto en medicamentos y procedimientos, de un total de 1.849.649 usurarios, por lo que quedan pendientes 1.377.799.

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