Carlos Chavarro y Edison Tigreros aterrizan como viceministros en el MinInterior, tras la llegada de Alejandro Ordóñez

En las últimas horas, nuevos movimientos se registraron dentro del Gobierno nacional. Tras la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez al cargo en su reemplazo, los cambios no solo se dieron en la dirección del Ministerio, sino también con los viceministros.

María Fernanda Cabal le respondió a Petro tras quejarse por la designación de Alejandro Ordóñez en el MinInterior

Ya fueron publicadas las hojas de vida de quienes serían los nuevos viceministros de esa cartera. Se trata de Carlos Chavarro, quien es cuñado de Alfredo Deluque y quien estaría frente al Viceministerio General y Édison Tigreros, quien estaría en el Viceministerio de Diálogo Social y tiene una cercanía política con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con Alejandro Ordóñez en la Casa de Nariño para abordar su llegada al Ministerio del Interior. Foto: Colprensa

El nuevo ministro de esa cartera, Alejandro Ordóñez, sería nombrado en firme en los próximos días por el presidente Abelardo De La Espriella. De hecho, el pasado 26 de octubre, su hoja de vida fue subida al portal de aspirantes de la Presidencia de la República.

Advierten en vivo lo que hará el petrismo tras llegada de Alejandro Ordóñez: “Muy fuerte”

Ordóñez ya hacía parte del Gobierno actual, pero se encontraba desempeñándose como embajador ante la OEA. Este lunes, llegó al país para sostener una reunión en la Casa de Nariño, con el presidente Abelardo De La Espriella y el gerente para las Regiones, Valerie Lafaurie.

El regreso de Ordóñez Foto: Colprensa, Semana

Se espera que la llegada de Ordóñez al círculo más cercano del presidente pueda darle más fuerza al proyecto político en el Legislativo.

Esto luego de que se dieron varios desaciertos tras los proyectos que lideraba el anterior ministro del Interior y que no logró sacar con éxito, como la designación del presidente del Senado, afín al Gobierno, o también la aprobación del Presupuesto General de la Nación, que se cayó horas después de su aprobación, tras un vicio en el trámite. Ese último hecho minó la presencia de Lara en el Ministerio y provocó que el mandatario pidiera su renuncia tras los hechos.