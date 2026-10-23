‘Caminos del Tigre’, la ambiciosa estrategia con la que se intervendrán 30.000 kilómetros de vías en Colombia

La intervención de 30.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias mediante labores de mantenimiento, rehabilitación y construcción, es el principal objetivo que tiene trazado el programa ‘Caminos del Tigre’, que lidera el presidente de la república, Abelardo de la Espriella, con el Invías para optimizar la comunicación terrestre de la población rural.

Lo que se busca es mejorar la conectividad de los territorios para cerrar un poco más la brecha de desigualdad con el campo, mejorarles a las comunidades su calidad de vida y facilitarles el acceso a mercados.

Según Omar Darío Sepúlveda, subdirector del Invías y quien también fue designado como gerente de la vía Orinoquia-Pacífico, se adelantará una metodología que precisará las necesidades más apremiantes en cuanto a vías terciarias.

Explicó que Invías tiene un banco de proyectos de mejoramiento de las carreteras del país, con unas plataformas tecnológicas que permiten identificarlos y manejarlos. “Si el proyecto está ahí probablemente tiene diseños geométricos y estudios, y si hay que hacer una actualización, se le hace para que queden en los Caminos del Tigre”, precisó.

Sobre la destinación de recursos para atender estas vías, Sepúlveda dijo que están pensando en un sistema que genera una gran caja en la cual se puedan recoger los ingresos actuales y algo de tributación.

Las condiciones

Para la priorización de los proyectos y atendiendo instrucciones directas de Presidencia, el Invías fijó que estos deben ser viables, tener los costos establecidos y fuentes de financiación definidas.

El programa no estará centrado únicamente en vías convencionales, también contempla la puesta en marcha del sistema placa huella para responder a necesidades identificadas por los alcaldes.

Durante la jornada, voceros del Invías señalaron que esta intervención es significativa en los corredores rurales donde las condiciones del terreno, las lluvias y el deterioro dificultan la movilidad de las comunidades.

El presupuesto

Recientemente, el director general del Invías presentó ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes un balance de su situación financiera y presupuestal, las medidas adoptadas para mejorar la ejecución de los recursos públicos y las proyecciones de inversión para 2027, orientadas al mantenimiento, la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura vial del país.

Según lo expuesto, para la próxima vigencia, el Invías proyecta un presupuesto cercano a los 5,8 billones de pesos, respaldado por fuentes de financiación que ya están identificadas.