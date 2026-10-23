“El Gobierno nos está escuchando”: gobernadora del Meta sobre la intención del Presidente de consolidar planes de infraestructura con las regiones

¿Qué representa el proyecto Caminos del Tigre para la conectividad del departamento y cuáles son los compromisos concretos que se han establecido para garantizar que avance de la planeación a la ejecución?

Rafaela Cortés: Que Caminos del Tigre nazca en el Meta es una señal muy importante para nuestro departamento y para toda la Orinoquia. Demuestra que el Gobierno está mirando hacia esta región, que existe una relación sólida de trabajo con el departamento y que estamos encontrando en el presidente y en su equipo disposición para construir soluciones conjuntamente.

Después de años en los que muchas veces sentimos que teníamos que avanzar solos, hoy existe una oportunidad distinta: sumar la capacidad del Meta con la capacidad de la Nación.

El departamento necesita fortalecer sus corredores estratégicos, así como mejorar las vías secundarias y terciarias que conectan a los municipios y las zonas rurales. ¿Cuáles son las obras que hoy considera prioritarias?

R.C.: Tenemos que pensar la infraestructura como un sistema completo. Necesitamos grandes corredores nacionales, pero también vías secundarias y terciarias que conecten la producción, los municipios y las veredas con esos corredores. No podemos escoger entre unos y otros. Hoy tenemos prioridades muy claras: una solución estructural para la conexión Bogotá–Villavicencio; avanzar en el corredor Orinoquía–Pacífico; fortalecer la conexión Meta–Vichada y la Altillanura; mejorar los corredores productivos y continuar interviniendo nuestra red secundaria y terciaria.

El Meta ya está haciendo un esfuerzo enorme. Nuestra red vial caracterizada supera los 15.900 kilómetros y cerca del 70 por ciento corresponde a vías rurales o de tercer orden. Estamos ejecutando más de 1.225 billones de pesos en infraestructura y hemos demostrado que cuando tenemos recursos los convertimos en obras.

Desde la presidencia de la FND tiene la posibilidad de llevar las necesidades de los territorios a la agenda nacional. ¿Cómo piensa liderar una estrategia conjunta entre los gobernadores y el Gobierno para acelerar los proyectos viales, garantizar recursos y superar dificultades técnicas, financieras e institucionales?

R.C.: Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) quiero aprovechar este momento de buena interlocución con el Gobierno nacional para impulsar una gran agenda de infraestructura regional. Los gobernadores conocemos dónde están las necesidades, pero también las oportunidades y tenemos proyectos, capacidad institucional y experiencia de ejecución.

El Gobierno nacional tiene instrumentos, competencias y recursos que pueden multiplicar ese esfuerzo. Cuando esas dos capacidades se encuentran, Colombia avanza.

Como presidenta de la FND quiero ser un puente entre los gobernadores y el Gobierno, no para trasladar responsabilidades, sino para sumar capacidades. Tenemos hoy una oportunidad valiosa con un Gobierno que está escuchando a las regiones y debemos aprovecharla para destrabar proyectos, conseguir recursos y acelerar obras.