Ciberataques en Colombia: por qué las empresas no deberían esperar a sufrir un incidente para protegerse

En 2025 Colombia registró más de 471 millones de intentos de ciberataques, una cifra que representa un poco más de 1,3 millones de ataques diarios, según los reportes de FortiGuard Labs presentados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Para las organizaciones, este tipo de ataques no solo acrecientan el riesgo de perder información valiosa, sufrir interrupciones en las operaciones o ser objeto de riesgos reputacionales. También pueden representar pérdidas millonarias e irreparables.

Aunque podría pensarse que las amenazas provienen principalmente de los criminales, muchas veces los riesgos se encuentran dentro de las mismas organizaciones, con empleados que, sin darse cuenta, comparten información sensible; empresas que no realizan auditorías periódicas para identificar puntos ciegos, y organizaciones que no disponen del personal especializado para enfrentar los ataques.

A este panorama se suma el uso creciente de la inteligencia artificial, que si bien ha facilitado numerosas tareas también ha abierto nuevas puertas para que los ciberdelincuentes “hagan de las suyas”. Así lo explica Farzad Hassanshahi, fundador y CEO de la firma colombiana T.I. Rescue, quien aclaró que “uno de los principales desafíos para las compañías es aprender a utilizar estas herramientas sin comprometer la seguridad de su información”.

Para Hassanshahi, más que restringir el uso de la inteligencia artificial se trata de “capacitar a los trabajadores y robustecer los controles internos”, enfrentando el desconocimiento que aún existe alrededor del manejo adecuado de la herramienta.

En ese sentido, el CEO de T.I. Rescue manifestó la importancia de desarrollar controles básicos de seguridad dentro de las empresas, pues hay organizaciones que todavía no cuentan con políticas claras para proteger la información, comparten cuentas entre varios empleados o mantienen servidores sin las medidas de protección necesarias. Sin mencionar aquellas que solo revisan sus sistemas cuando deben cumplir con las exigencias normativas.

“Esperar a que una auditoría sea obligatoria puede dejar pasar situaciones de vulnerabilidad que los delincuentes aprovechan para acceder a información confidencial o comprometer las operaciones de una empresa”, agregó el especialista.

Firmas como T.I. Rescue fortalecen sus servicios con estándares internacionales para proteger la información y prevenir interrupciones en las operaciones. Foto: T.I. Rescue - API

Proteger a las empresas

Actualmente, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad permanente para las organizaciones. Al respecto, Hassanshahi es insistente: la aparición de nuevas herramientas, sumado a la creciente cantidad de información que manejan las organizaciones, obliga a revisar constantemente los mecanismos de protección.

Todo este panorama ha transformado el trabajo de T.I. Rescue de forma significativa. La compañía comenzó ofreciendo servicios de infraestructura y soporte tecnológico, pero ahora sus operaciones van mucho más allá. T.I. Rescue migró hacia la seguridad informática y la prevención de ataques, transformándose en una de las firmas de ciberseguridad más importantes de América Latina.

Hoy, T.I. Rescue ostenta certificaciones internacionales como la ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 e ISO 9001, y se encuentra en el proceso de obtener la certificación ISO 42001, enfocada en los sistemas de gestión de IA. Todas, certificaciones que respaldan sus servicios de seguridad y generan confianza a sus clientes.

“Una de nuestras grandes apuestas responde a desarrollar herramientas propias de inteligencia artificial, en lugar de depender exclusivamente de plataformas comerciales. El objetivo: responder con soluciones entrenadas a las necesidades de nuestros clientes, con un mayor control sobre la información”, manifestó el CEO.

De cara a los próximos años, Hassanshahi considera que los riesgos seguirán creciendo a medida que la inteligencia artificial se incorpore a más actividades empresariales. Por eso, invita a que las compañías se anticipen a las amenazas y no esperen a ser “víctimas de un ataque para revisar sus sistemas de información”.

¿Consecuencias millonarias?

Las consecuencias de un ciberataque pueden ser millonarias. Según Hassanshahi, no se trata solo de los costos que implican la recuperación de los sistemas informáticos, sino también los ingresos que las compañías dejan de percibir mientras las plataformas permanecen inactivas, el peligro de comprometer los compromisos con los clientes o un posible daño reputacional.

Hoy, T.I. Rescue ostenta certificaciones internacionales como la ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 e ISO 9001, y se encuentra en el proceso de obtener la certificación ISO 42001. Foto: T.I. Rescue - API

“Dependiendo del tamaño y la actividad de la empresa, dos o tres días sin operar pueden representar pérdidas de entre 200 y 300 millones de pesos. Incluso tenemos clientes que facturan 200 millones de pesos por hora, por lo que una interrupción puede tener consecuencias mucho mayores. Y eso suponiendo que se logre recuperar la información, porque si se pierde definitivamente, las pérdidas pueden ser aún más altas”, advirtió Hassanshahi.

El riesgo no desaparece para las pequeñas y medianas empresas, pues aunque las grandes organizaciones manejan volúmenes de información mayor y tienen más puntos de acceso que proteger, “las pymes también pueden convertirse en víctimas de estos ataques”, concluyó el CEO de TI Rescue.

*Contenido elaborado con el apoyo de TI Rescue.