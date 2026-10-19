Joven paisa de 16 años viajará a la NASA en 2027 y su reacción al enterarse se hizo viral: “Ay parce, abuela”

María José Patiño Medina tiene 16 años, cursa décimo grado en un colegio público de Medellín y está a punto de cumplir un sueño que comenzó a imaginar desde sexto. La joven fue seleccionada para viajar a Estados Unidos y vivir una experiencia académica en el Space Center de la NASA, en Houston, durante el primer semestre de 2027.

Estudiante colombiana de 17 años cumplirá el sueño de viajar a la NASA: fue seleccionada entre 2.600 aspirantes

Fue elegida entre 1.800 participantes de América Latina tras desarrollar un proyecto tecnológico. La noticia tuvo un momento especial cuando se la contó a su abuela.

La noticia no solo representa un logro para la estudiante. Su reacción al enterarse de que había sido elegida quedó grabada en video y comenzó a circular en redes sociales, especialmente por el momento en que compartió la noticia con su abuela.

María José será la única representante de Medellín y Antioquia en esta experiencia. Su selección se dio a través del programa ‘She Is Astronauta’, impulsado por la Fundación ‘She Is’, que busca promover el liderazgo y las oportunidades para niñas y jóvenes en áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología.

El proyecto que la acercó a la NASA

La estudiante de la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez fue una de las 20 ganadoras escogidas entre 1.800 niñas participantes de América Latina.

Para llegar hasta allí, se preparó durante cuatro meses y desarrolló una iniciativa dentro de las áreas STEAM, que integran ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Su proyecto consistió en crear una plataforma que funciona como un traductor pedagógico. Esta propuesta de innovación fue parte del proceso que le abrió la puerta a la experiencia internacional.

María José Patiño, joven seleccionada para viajar a la NASA en 2027 Foto: Cuenta de X Fico Gutiérrez / API

María José Patiño, joven seleccionada para viajar a la NASA en 2027 Foto: Cuenta de X Fico Gutiérrez / API

En el colegio, ubicado en la comuna 11 de Medellín, María José cursa además la media técnica en Desarrollo de Software, una formación que le ha permitido fortalecer sus conocimientos tecnológicos. También ha participado en espacios como el Modelo de Simulación de las Naciones Unidas de Medellín (MEDMUN).

Un sueño que comenzó en el colegio

Detrás de este logro también ha estado el apoyo de su mamá, una maestra que comparte su curiosidad y disciplina. Desde que María José estaba en sexto grado, viajar a la NASA hacía parte de sus sueños.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la noticia en su cuenta de X y felicitó a la joven por su talento, disciplina y pasión por la tecnología. También señaló que la estudiante llevará el orgullo de la educación pública de la ciudad a esta experiencia internacional.

Por ahora, María José continuará con sus estudios y su preparación antes del viaje previsto para 2027. Su historia pone el foco en una oportunidad que nació de un proyecto académico y que hoy la convierte en la única representante de Medellín y Antioquia en el programa.