Disidente experto en drones murió al ser atacado por un dron del Clan del Golfo en Antioquia

El frente 18 de las disidencias, que delinque en el norte de Antioquia, ha sufrido varios golpes en las últimas horas. Según el Ejército, ante la ofensiva de las tropas en la zona, dos de sus integrantes se sometieron a las autoridades. Además, los uniformados ubicaron un depósito ilegal con material de intendencia, comunicaciones y explosivos en zona rural de Ituango.

“Durante el procedimiento, hicieron entrega de una pistola, 14 cartuchos y un radio de comunicaciones. Posteriormente, fueron evacuadas a Medellín, donde recibieron atención médica para verificar su estado de salud y continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades competentes”, informó la Séptima División del Ejército.

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El depósito ilegal fue ubicado en la vereda Filadelfia, también en Ituango, y, según las autoridades, pertenecía al frente 18. Allí fueron hallados uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, un brazalete alusivo al Frente 18, una granada de 60 milímetros, cuatro dispositivos explosivos improvisados, 52 detonadores comunes, 11 detonadores eléctricos, dos radios de comunicaciones, un cargador para batería de 12 voltios, tres metros de cable acondicionado, 28 adaptadores para baterías de 9 voltios y cinco pares de baterías.

Una granada de 60 milímetros, cuatro dispositivos explosivos improvisados, halados en un depósito ilegal en Ituango. Foto: Suministrado a Semana

En medio de esos golpes sufridos por el frente 18, se conoció uno que llegaría a las entrañas de Iván Mordisco.

En la vereda El Torrente, en Ituango, murió hace una semana un integrante de esa estructura que, según información de inteligencia militar, había sido enviado por Mordisco para hacer frente a los hombres de Calarcá.

Era conocido con el alias de Casillas y se destacaba, además, por su destreza en la operación de drones para atacar a la Fuerza Pública y al Clan del Golfo.

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Esa capacidad le habría permitido ascender hasta convertirse en el tercer cabecilla de esa subestructura. Inteligencia militar considera que estuvo involucrado en la instalación del último cilindro cargado de explosivos con el que fue atacado el Ejército en Ituango, donde un soldado resultó herido.

Casillas, según la información recopilada por las autoridades, murió al ser atacado por un dron cargado de explosivos que era operado por integrantes del Clan del Golfo, con quienes las disidencias se disputan el control territorial.

El frente 18 se mueve entre Ituango, Briceño y Yarumal y, según las autoridades, se distanció del frente 36, que era coordinado por alias Primo Gay, quien ahora se habría integrado al Clan del Golfo.