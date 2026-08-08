Xenu, el perro del Ejército que detectó cilindros bomba cerca de una vía en Antioquia

Un perro de raza pastor belga malinois, que responde al nombre de Xenu, fue el gran protagonista detrás de un resultado que dio el Ejército contra las intenciones criminales de las disidencias de las Farc en el departamento de Antioquia. El canino que ha sido entrenado como un experto antiexplosivos logró ubicar una serie de cilindros bomba que fueron abandonados cerca de una vía en Ituango.

La Cuarta Brigada del Ejército informó que su Batallón de Infantería Liviana No. 10 coronel Atanasio Girardot adelantaba operaciones de control y verificación sobre una vía que hace parte del municipio de Ituango, en Antioquia, el mismo municipio donde está el megaproyecto hidroeléctrico.

En medio de esas tareas, las tropas pusieron a trabajar a Xenu, el perro experto en explosivos que en pocos minutos logró ubicar dos artefactos explosivos improvisados que habrían sido instalados por la Estructura 18 de las disidencias de las Farc.

Esa facción ha sufrido en las últimas semanas duros golpes por la muerte en combate de alias Ramiro, máximo cabecilla de esa estructura, y por el depósito ilegal de explosivos y minas que, al parecer, iban a utilizar en contra de la infraestructura de Hidroituango.

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Pero ahora la audacia de Xeus y de los militares que hacen parte del Batallón cr. Atanasio Girardot le permitió localizar, controlar y destruir de manera efectiva esos artefactos que se convirtieron en una amenaza real para los habitantes de Antioquia.

Desde la Cuarta Brigada del Ejército informaron: “Los artefactos contenían carga explosiva y elementos metálicos que podían ser utilizados como metralla, representando un grave riesgo para las tropas y la población civil que transita por este sector”.

El trabajo especializado del pastor belga en esta operación fue tan fundamental, que le permitió a las tropas avanzar con la búsqueda de los explosivos con todas las medidas de seguridad, intervinieron los artefactos de manera controlada y eliminaron el peligro existente en la zona.

Las tropas también confirmaron que en el lugar donde fueron hallados los dispositivos que iban a ser utilizados para un atentado terrorista, también fue localizada una bandera alusiva a un grupo armado que fue retirada.

Después de la destrucción de los dos artefactos, se recuperó la movilidad en la zona, se protegió a los habitantes del sector y se trata de ubicar a los responsables de este nuevo caso de violencia en Colombia.