Así es el ‘municipio verde’ de Antioquia, un encantador destino reconocido por su diversidad

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más diversos de Colombia. Su territorio permite disfrutar de montañas, bellos, pueblos, fincas cafeteras, embalses, ríos, bosques y gastronomía tradicional.

Uno de sus 125 municipios es La Estrella, ubicado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a 19 kilómetros de Medellín.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población, que supera los 65.000 habitantes, es conocida como el ‘municipio verde’ debido a que en su territorio se “pueden practicar múltiples actividades relacionadas con la naturaleza”.

Esta publicación destaca que su vocación económica, al ser principalmente industrial, le brinda “un equilibrio entre ambos mundos”. “Sin embargo, la explotación maderera ha ocupado un renglón importante” dentro de sus actividades productivas.

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que la Estrella es un municipio con “amplia diversidad en materia arquitectónica, ambiental, cultural e inmaterial”.

De acuerdo con la entidad, fue fundado con el nombre de Nuestra Señora de La Estrella, en homenaje a una virgen.

La Estrella es uno de los municipios del Valle de Aburrá, en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

“Para el año de 1685, era un caserío de indígenas anaconas, sin embargo, Francisco Carrillo de Albornoz llega al territorio ese mismo año, fundándolo como Nuestra Señora de La Estrella, consagrándose a esta virgen, que presenta una estrella en su imagen”, explicó la entidad.

No obstante, hay otra explicación para el nombre del municipio, en la cual hay una historia en la que un grupo de indígenas encontraron en un arroyo una estrella de oro y “desde ese momento, tanto la quebrada como la población tomaron el nombre de La Estrella”.

“Inicialmente en sus tierras de vocación ganadera, agrícola y forestal, se establecieron familias acomodadas de Medellín. Además, con la construcción de la autopista Sur, los usos de su suelo cambiaron a ser industriales y residenciales”, subrayó.

Atractivos

Entre los atractivos del municipio se encuentran el parque ambiental El Romeral, el cual tiene una extensión de 12.000 metros cuadrados de naturaleza. Es considerado como un “centro que reúne el arte y cultura” de La Estrella, de acuerdo con Antioquia Travel.

Otro lugar relevante es la basílica menor de nuestra señora de Chiquinquirá. Se encuentra ubicada en el parque esta estructura de estilo neogótico que es obra del diseñador Martín Rodríguez

Un tercer sitio destacado es el centro recreativo Los Grillos, que se compone de 13.9 hectáreas y es destacado como un lugar excepcional para disfrutar de la naturaleza.