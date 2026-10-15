Así es el ‘paraíso para propios y visitantes’, el destino antioqueño de bellos paisajes y gran biodiversidad

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más diversos de Colombia. Ubicado en el noroccidente del país, combina montañas, pueblos coloridos, ríos, cascadas, bosques, café, gastronomía tradicional y una cultura muy arraigada.

Uno de sus 125 municipios es Cañasgordas, ubicado a 112 kilómetros de Medellín, aproximadamente a tres horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población es llamada el ‘Paraíso para propios y visitantes’.

“Tierra productora de café, murrapo, cacao y caña, con climas cálidos, templados y fríos, imponentes montañas enmarcadas en la labor campesina, de gente amable, laboriosa y de ferviente fe”, señala la publicación.

“Cañasgordas cuenta con lugares mágicos por explorar, pero sobre todo dignos de preservar. Desde la biodiversa reserva natural Alto de Insor, que se impone ante los visitantes con su bosque de niebla, hábitat del águila crestada y lugar de paso del oso de anteojos, hasta caídas de agua, miradores y senderos naturales”, subraya el portal.

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

Historia

Los primeros habitantes del territorio donde se encuentra Cañasgordas fueron los indígenas catíos. Ya en el siglo XIX, en 1823, fue declarado como municipio independiente.

Su nombre se debe a la gran cantidad de guaduas de gran tamaño que había en la zona, según señala la Gobernación de Antioquia.

Las principales actividades económicas del municipio son la minería y el cultivo de café y cacao.

Cruz Conmemorativa en zona rural de Cañasgordas, Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía de Cañasgordas - Antioquia / API

Atractivos

Entre los principales atractivos se encuentran los hallazgos arqueológicos. Este es un cementerio de indígenas que habitaron la región y se encuentra ubicado en la vereda La Esperanza.

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Otro lugar destacado es el santuario del Santo Cristo, según señala Antioquia Travel.

Inicialmente, tuvo el nombre de San Carlos Borromeo y se fundó en el año 1781. En 2008, fue nombrado como Santuario Arquidiocesano del Santo Cristo por monseñor Orlando Antonio Corrales García.

La reserva Alto de Insor es también imperdible. Es un bosque de niebla con una amplia variedad de flora y fauna.

El mirador de San José es un atractivo adicional. Es un lugar para “disfrutar de todo el paisaje del municipio, compartir en familia o con amigos, o para simplemente conectar con la naturaleza”.

La Cascada es otro sitio recomendado. Es un sitio ideal para darse un baño y compartir con amigos y familia, disfrutar de sus zonas verdes y conectar con la naturaleza.

Finalmente, la capilla Virgen Milagrosa es ideal para las personas de fe. Está ubicada en la vereda Buenos Aires.