El cálido municipio de Cundinamarca donde el fiambre y la chanfaina son una delicia, un destino ideal para los aventureros

El departamento de Cundinamarca es uno de los más atractivos de la región Andina de Colombia. Sus más de 100 municipios se destacan por su riqueza natural y cultural.

Uno de ellos es Útica, ubicado en la provincia de Gualivá y 90 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Según señala el portal De Tour Cundinamarca, tiene clima cálido, bellos paisajes y una gran oferta de turismo de aventura.

En el cañón del río Negro se puede disfrutar de deportes como rafting, rappel o canyoning. Adicionalmente, el balneario El Peñón, en el barrio Pueblo Viejo, es utilizado para el esparcimiento, especialmente durante los fines de semana.

Otro lugar destacado es el cerro de la Cruz, ubicado en la vía hacia La Chivaza. Durante la Semana Santa, se llena de peregrinos.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla y el tamal son una delicia, un destino ideal para el descanso

En materia gastronómica, los principales platos son la chanfaina y el fiambre tradicional, con sus ingredientes envueltos en hoja de plátano. Para beber, el guarapo y la chicha son infaltables.

Historia

La historia de Útica se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas panches.

A mediados del siglo XIX fue fundada la población por parte de los hermanos Calixto y Anselmo Gaitán. Fue nombrada inicialmente Salinas. Dicho caserío se asentó en el actual barrio de Pueblo Viejo.

El nuevo poblado fue reconocido oficialmente en 1863. Manuel Murillo Toro, quien fue presidente de Colombia en dos oportunidades, tenía allí una hacienda e hizo que a la naciente población se le diera su nombre actual, en recuerdo de una antigua ciudad del norte de África.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura, destacándose el cultivo de café, la caña de azúcar y los frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades relevantes.

Atractivos

Útica se sitúa en la cordillera Oriental y tiene una altitud de aproximadamente 825 metros sobre el nivel del mar. “El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, destaca la gobernación.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Otro sitio de interés es la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, construida en el siglo XIX, una edificación de gran valor histórico y arquitectónico, la cual se ha convertido en un símbolo del municipio.

Uno de los principales eventos culturales del municipio son las ferias y fiestas que se llevan a cabo en el último trimestre del año, y atraen a numerosos visitantes de la región.