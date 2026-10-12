El departamento de Cundinamarca, ubicado en la región Andina de Colombia, es uno de los más encantadores por su riqueza natural y cultural. Uno de sus municipios es Tocaima, ubicado a 75 kilómetros de Bogotá.

Esta población es considerada un destino ideal para quienes buscan calor y descanso. “Sus fuentes naturales azufradas, consideradas medicinales, atraen visitantes en busca de bienestar y relajación, complementadas por un clima cálido que invita a quedarse”, señala el portal De Tour Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca donde el tamal de calabaza es una delicia, un destino reconocido por sus termales y atractivos naturales

Conocido como la ‘Ciudad salud de Colombia’, Tocaima ha sido valorada desde tiempos prehispánicos por las propiedades terapéuticas de sus aguas y fangos azufrados.

Inicialmente, este territorio fue fundado bajo el nombre de Hidalga. Tiempo después pasó a llamarse Noble Villa de San Dionisio de los Caballeros de Tocaima, conservando hasta hoy el encanto de su herencia cultural.

Atractivos

Entre sus atractivos se encuentra el Puente de los Suspiros, que lo une con el vecino municipio de Agua de Dios, y el Museo paleontológico, situado en la vereda Pubenza del pueblo

Adicionalmente, el parque principal es otra parada obligada para quienes visitan el pueblo. Este lugar se caracteriza por contar con más de 100 especies vegetales, según la Alcaldía.

Para quienes desean descubrir el talento artesanal de los habitantes de Tocaima, se recomienda incluir en el itinerario una visita al Camellón del Río. En este lugar se concentra la mayoría de los fabricantes de canastos, a quienes es posible ver trabajando en vivo, además de adquirir sus productos a precios muy accesibles.

Gastronomía

Entre los principales platos de la gastronomía local se encuentran la gallina criolla, el sancocho y el tamal

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Así puede llegar a Tocaima desde Bogotá

El trayecto desde Bogotá a este municipio en Cundinamarca dura menos de tres horas por carretera. Sin embargo, el tiempo puede variar dependiendo de varios factores como punto y hora de partida, tráfico, condiciones climáticas y paradas que se realicen durante el recorrido.

Además, se puede hacer por diferentes rutas: la más corta y elegida por los viajeros es Bogotá, Mosquera, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima.

Otra opción, un poco más larga pero igualmente atractiva, pasa por Bogotá, Fusagasugá, Melgar, Girardot y Tocaima. También hay una tercera alternativa que va desde Bogotá, pasando por Mesitas y Viotá, hasta llegar a Tocaima.