El pueblo de Cundinamarca donde el tamal de calabaza es una delicia, un destino reconocido por sus termales y atractivos naturales

Tabio es uno de los municipios que integran el departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados de Colombia.

Ubicado en la provincia de Sabana Centro y a aproximadamente 45 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de poco más de una hora de viaje en automóvil, es conocido por su clima templado y sus aguas termales.

Su territorio se encuentra a una altitud de aproximadamente 2,565 metros sobre el nivel del mar. “El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y termales, que enriquecen su paisaje natural”, afirma la Gobernación de Cundinamarca.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Historia

Esta entidad señala que, en la época prehispánica, el territorio en el que se encuentra Tabio era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 8 de abril de 1603.

La economía de Tabio se centra especialmente en la agricultura, con productos como las flores, las hortalizas y los frutales. Adicionalmente, la ganadería y la producción de lácteos son actividades productivas relevantes.

Gastronomía

En la gastronomía local se destaca el tamal de calabaza, el merengón de fresas con crema y la ternera a la brasa.

Atractivos

Las termales de Tabio están entre las principales atracciones naturales del municipio y ofrecen un espacio para las actividades al aire libre. Estas termales son un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

Los Termales El Zipa son uno de los secretos mejor guardados de Tabio. Foto: Alcaldía Municipal de Tabio/API.

Para disfrutar de este lugar, una vez se encuentre en el centro del pueblo, las termales están a solo unos 3 kilómetros de distancia, en las afueras del municipio. Allí hay señales que lo guiarán por la ruta hacia estos baños mágicos; otra opción para ubicarse es preguntar a los locales.

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La iglesia de San Cayetano, construida en el siglo XVII, es también un punto imperdible, que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Otro de los atractivos es el jardín botánico, el cual ofrece la oportunidad de practicar avistamiento de aves y senderismo mientras, al tiempo, se observan las enormes esculturas de cabezas en piedra que adornan sus instalaciones.

Su entrada es gratuita y garantiza vivir una experiencia auténtica a sus visitantes en medio de una riqueza paisajística inigualable.

En materia cultural, las festividades en honor a San Cayetano y la Virgen del Carmen incluyen procesiones, eventos culturales y ferias artesanales que atraen a numerosos visitantes cada año.