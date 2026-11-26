La planificación de los viajes para la temporada de Fin de Año y los primeros meses de 2027 puede representar una oportunidad para quienes buscan organizar sus desplazamientos con anticipación.

Black Friday: vuelos nacionales e internacionales desde $86.000 para viajar en 2027

Una alianza entre JetSmart y Banco de Occidente habilitó una jornada semanal de descuentos en tiquetes aéreos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El beneficio estará disponible todos los miércoles para quienes tengan tarjetas de débito o crédito Mastercard del Banco de Occidente y permitirá adquirir pasajes para volar hasta el 31 de mayo de 2027, a través de la red nacional de la aerolínea, que conecta 11 destinos mediante 21 rutas.

Los beneficios estarán disponibles para vuelos nacionales, incluidos algunos periodos de alta demanda turística. Foto: Getty Images

La iniciativa contempla descuentos de hasta el 25 % y la posibilidad de financiar las compras con tarjetas de crédito a tres o seis cuotas sin intereses.

Para acceder, los viajeros deberán ingresar a la página web de JetSmart los miércoles, introducir el código promocional BOCCJS antes de cotizar y pagar con una tarjeta Mastercard del Banco de Occidente.

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El descuento dependerá de la tarifa disponible al momento de la compra. En las tarifas promocionales será del 5 %, mientras que en otras podrá alcanzar el 25 %. La reserva deberá efectuarse con al menos 10 días de anticipación a la fecha del vuelo.

Durante algunas temporadas de alta demanda, el descuento máximo será del 10 %. Esto aplicará para viajes entre el 18 de diciembre de 2026 y el 11 de enero de 2027; del 5 al 14 de febrero; del 19 al 28 de marzo; del 7 al 10 de mayo y del 28 al 31 de mayo de 2027.

Los descuentos aplicarán para tiquetes adquiridos los miércoles, con condiciones especiales según la temporada y la tarifa seleccionada. Foto: Getty Images

La medida busca facilitar la compra anticipada de tiquetes para quienes planean viajes de descanso, turismo o desplazamientos nacionales durante los próximos meses, especialmente en temporadas vacacionales en las que suele aumentar la demanda de transporte aéreo.